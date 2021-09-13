ФАС потребовала от Теле2 снизить цены на ряд тарифов

«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство», — отмечает ведомство. По его данным, компания в январе этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%. Она обосновала это повышение ростом своих затрат.