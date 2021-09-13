ФАС потребовала от Теле2 снизить цены на ряд тарифов
ФАС завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство», — отмечает ведомство. По его данным, компания в январе этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%. Она обосновала это повышение ростом своих затрат.
В связи с повышением в ФАС поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. В феврале ведомство возбудило в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что операторы продолжают поднимать цены на архивные тарифы. В частности, в МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов. «Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании отметили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены.