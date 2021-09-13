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ФАС потребовала от Теле2 снизить цены на ряд тарифов

Ведомости

ФАС завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство», — отмечает ведомство. По его данным, компания в январе этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%. Она обосновала это повышение ростом своих затрат.

В связи с повышением в ФАС поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. В феврале ведомство возбудило в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что операторы продолжают поднимать цены на архивные тарифы. В частности, в МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов. «Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании отметили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены. 

Ранее по теме: Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных