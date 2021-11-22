«Сбер» купил сервис Fuelup для развития своей топливной платформы
«Сбер» приобрел 100% доли агрегатора Fuelup, на базе которого планирует развивать собственную комплексную топливную платформу, сообщила пресс-служба кредитной организации, не раскрыв сумму сделки. Сервис, который интегрируют в экосистему банка, будет ориентирован на корпоративных и частных клиентов.
«Собственная топливная платформа позволит улучшить существующие и создать новые онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС и предоставит партнерам Сбера на розничном топливном рынке инструменты для привлечения клиентов и улучшения клиентского опыта. Сервисы топливной платформы также помогут в реализации планов многих компаний экосистемы Сбера», — пояснили в пресс-службе.
В обновленную платформу внедрят систему бонусов «Сберспасибо», оплату по Sberpay и прочие возможности, уже реализованные в рамках экосистемы кредитной организации, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В целом «Сбер» намерен укреплять свои позиции на рынке розничной продажи топлива. По оценкам экспертов, он превышает 3 трлн руб., заявили в пресс-службе.
По данным на сайте Fuelup, агрегатор занимается виртуальными топливными картами, которые позволяют оплачивать топливо в мобильном приложении без комиссии и сервисных сборов. Также в рамках сервиса можно видеть карту заправок и анализировать статистику.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Fuelup был зарегистрирован в 2018 г. Его основателем и генеральным директором является Исхак Казанбиев, которому и принадлежали 100% компании. Номинальная стоимость доли составляет 10,5 млн руб. Как заявил Попов, после покупки «Сбером» команда агрегатора «продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов» кредитной организации.