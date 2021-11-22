«Сбер» купил сервис Fuelup для развития своей топливной платформы

«Собственная топливная платформа позволит улучшить существующие и создать новые онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС и предоставит партнерам Сбера на розничном топливном рынке инструменты для привлечения клиентов и улучшения клиентского опыта. Сервисы топливной платформы также помогут в реализации планов многих компаний экосистемы Сбера», — пояснили в пресс-службе.