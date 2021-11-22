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«Сбер» купил сервис Fuelup для развития своей топливной платформы

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«Сбер» приобрел 100% доли агрегатора Fuelup, на базе которого планирует развивать собственную комплексную топливную платформу, сообщила пресс-служба кредитной организации, не раскрыв сумму сделки. Сервис, который интегрируют в экосистему банка, будет ориентирован на корпоративных и частных клиентов.

«Собственная топливная платформа позволит улучшить существующие и создать новые онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС и предоставит партнерам Сбера на розничном топливном рынке инструменты для привлечения клиентов и улучшения клиентского опыта. Сервисы топливной платформы также помогут в реализации планов многих компаний экосистемы Сбера», — пояснили в пресс-службе. 

В обновленную платформу внедрят систему бонусов «Сберспасибо», оплату по Sberpay и прочие возможности, уже реализованные в рамках экосистемы кредитной организации, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В целом «Сбер» намерен укреплять свои позиции на рынке розничной продажи топлива. По оценкам экспертов, он превышает 3 трлн руб., заявили в пресс-службе. 

По данным на сайте Fuelup, агрегатор занимается виртуальными топливными картами, которые позволяют оплачивать топливо в мобильном приложении без комиссии и сервисных сборов. Также в рамках сервиса можно видеть карту заправок и анализировать статистику. 

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Fuelup был зарегистрирован в 2018 г. Его основателем и генеральным директором является Исхак Казанбиев, которому и принадлежали 100% компании. Номинальная стоимость доли составляет 10,5 млн руб. Как заявил Попов, после покупки «Сбером» команда агрегатора «продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов» кредитной организации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных