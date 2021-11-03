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Экономика

В России изучат возможность корректировки демпфера на топливо в 2022 году

Ведомости

Российские власти рассмотрят возможность корректировки топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива в 2022 г. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба правительства.

«В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов», — говорится в сообщении.

Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.

Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56,3 до 53,6 тыс. руб. за тонну. Кроме того, с 2022 г. ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5 до 3%. Между тем оптовая цена на бензин и дизель, заложенная правительством в формулу демпфера, росла на 27-30% быстрее розничной в этом году, из-за чего рентабельность АЗС упала. В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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