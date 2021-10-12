Топливные операторы предложили Мишустину меры по избежанию банкротств АЗС
Российский топливный союз (РТС) предложил правительству ряд мер для предотвращения усугубления ситуации с ценообразованием на рынке топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обращение РТС к премьер-министру Михаилу Мишустину.
В союзе, который представляет интересы розничных операторов АЗС, назвали неравенство оптовых и розничных цен одной из ключевых проблем топливного рынка. Как отмечается в письме, за девять месяцев текущего года оптовые цены выросли на 27-30% в зависимости от марки, что в несколько раз больше величины, на которую выросли розничные цены. Топливные операторы считают, что это привело к «хронической отрицательной рентабельности розничного ритейла», но ситуация может ухудшиться в следующем году из-за изменений в законодательстве.
Так, с 1 января планово вырастут на 4% ставки акцизов на легковые автомобили, а также бензины, дизельное топливо и моторные масла. Кроме того, вырастет индикативная цена (оптовая цена, которую устанавливает правительство) в формуле демпфера для бензина и дизтоплива, а экспортные пошлины на светлые нефтепродукты снизятся.
«Увеличение налоговой нагрузки будет перенесено на оптовые цены, а снижение экспортных пошлин, при одновременном росте акцизов, приведет к повышению уровня экспортного паритета, также влияющего на рост оптовых цен», — считают в РТС.
Демпфирующий механизм был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за рубежом, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы мотивировать их не повышать цены в России. Если российские цены на топливо выше экспортных, то НПЗ делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж.
В РТС предупреждают, что если не скорректировать этот механизм и параметры налогового маневра, то цены на оптовом рынке бензина могут вырасти уже в начале 2022 г., а многие АЗС станут банкротами. «Диспаритет оптовых и розничных цен поставил независимый ритейл под угрозу банкротства и исчезновения», — заявил президент РТС Евгений Аркуша на прошлой неделе.
РТС выдвинул ряд предложений для приведения оптовых цен в соответствии с розничными, что в союзе считают «задачей государственной важности». Предприниматели предложили правительству с 1 января 2022 года вернуться к формуле расчета демпфера по автобензинам, действовавшей во второй половине 2019 г., и для дизтоплива, действовавшей в 2020-м, а также повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, уменьшить процент роста цены на нефтепродукты, при которой демпфер обнуляется, и увеличить нормативы биржевых продаж минимум до 15% для бензинов и до 10% для дизтоплива.
Кроме того, в РТС считают, что нужно субсидировать железнодорожные перевозки нефтепродуктов в регионы Дальневосточного федерального округа и не учитывать в объемах биржевых продаж нефтяных компаний объемы, купленные на бирже в интересах вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) и аффилированных с ними предприятий в основную торговую сессию через третьих лиц
В качестве дополнительных мер поддержки РТС предлагает уменьшить для A3C ставки эквайринга при расчетах за топливо с 1,5% до 0,9%, а также разрешить продавать на АЗС слабоалкогольные напитки и снизить ставки при оплате топлива на заправках безналичными.