Топливные операторы предложили Мишустину меры по избежанию банкротств АЗС

В союзе, который представляет интересы розничных операторов АЗС, назвали неравенство оптовых и розничных цен одной из ключевых проблем топливного рынка. Как отмечается в письме, за девять месяцев текущего года оптовые цены выросли на 27-30% в зависимости от марки, что в несколько раз больше величины, на которую выросли розничные цены. Топливные операторы считают, что это привело к «хронической отрицательной рентабельности розничного ритейла», но ситуация может ухудшиться в следующем году из-за изменений в законодательстве.