Экспортная цена авикеросина превысила уровень демпфера впервые за три года

Демпферный механизм на авиакеросин действует с 1 августа 2019 г. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.