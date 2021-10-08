Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Экспортная цена авикеросина превысила уровень демпфера впервые за три года

Ведомости

Цена авиакеросина при поставках на экспорт в сентябре впервые превысила установленный правительством уровень демпфера, следует из данных ФАС.

Теперь российские авиакомпании впервые смогут получить субсидии от государства, компенсирующие резкий рост цен на керосин на рынке. Для этого они должны подать налоговую декларацию по акцизам за сентябрь.

Цена авикеросина на экспорт в сентябре составила 53 943 руб. за тонну. При этом уровень «отсечки» для получения повышенного налогового вычета составляет в 2021 г. 53 250 руб.

Демпферный механизм на авиакеросин действует с 1 августа 2019 г. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.

Механизм ввели по поручению президента России Владимира Путина. Он призван сдержать рост цен на авиабилеты, говорил президент. Компенсировать расходы авиакомпаний будут из нефтегазовых доходов бюджета. С 2019 г. экспортные цены на керосин ни разу не превышали установленные правительством условные уровни внутренних цен на это топливо.

Ранее по теме: Авиакомпании могут впервые получить госсубсидии за дорогой керосин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных