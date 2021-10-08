Экспортная цена авикеросина превысила уровень демпфера впервые за три года
Цена авиакеросина при поставках на экспорт в сентябре впервые превысила установленный правительством уровень демпфера, следует из данных ФАС.
Теперь российские авиакомпании впервые смогут получить субсидии от государства, компенсирующие резкий рост цен на керосин на рынке. Для этого они должны подать налоговую декларацию по акцизам за сентябрь.
Цена авикеросина на экспорт в сентябре составила 53 943 руб. за тонну. При этом уровень «отсечки» для получения повышенного налогового вычета составляет в 2021 г. 53 250 руб.
Демпферный механизм на авиакеросин действует с 1 августа 2019 г. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.
Механизм ввели по поручению президента России Владимира Путина. Он призван сдержать рост цен на авиабилеты, говорил президент. Компенсировать расходы авиакомпаний будут из нефтегазовых доходов бюджета. С 2019 г. экспортные цены на керосин ни разу не превышали установленные правительством условные уровни внутренних цен на это топливо.