«Коммерсантъ» узнал о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в Россию

Alianta Group ввозила продукт в Россию как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», а по мнению таможни, растительное мясо должно поставляться по кодам «прочие пищевые продукты». Компания обжаловала решение, и Арбитражный суд Москвы признал его незаконным. В Федеральной таможенной службе (ФТС) и Московской областной таможне не ответили на запросы издания. Буйневич заявил, что компания ожидает возобновление поставок мяса в Россию в ближайшее время.