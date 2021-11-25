«Коммерсантъ» узнал о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в Россию
У дистрибьютора растительного аналога мяса Beyond Meat - компании Alianta Group — пришлось приостановить поставки в Россию, потому что, по мнению таможни, продукция подпадает под продуктовое эмбарго, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке. Собеседники издания рассказали, что поставок растительного мяса не было несколько месяцев.
В «Азбуке вкуса» изданию подтвердили, что продукции Beyond Meat сейчас нет в наличии в магазинах. В холдинге «Росинтер» (управляет TGI Fridays, «IL Патио» и др.) рассказали, что поставщик заявил о попадании продукта в список запрещенных к вводу товаров. В Beyond Meat не ответили на запрос издания.
Директор по развитию Alianta Group Александр Буйневич сообщил изданию, что перебои с поставками произошли, потому что контейнеры для доставки замороженного мяса из США практически отсутствовали. Также компания вела в суде разбирательство с Московской областной таможней по поводу классификации товара. В материалах Арбитражного суда говорится, что компания узнала об отказе таможни пропускать Beyond Meat в июле.
Alianta Group ввозила продукт в Россию как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», а по мнению таможни, растительное мясо должно поставляться по кодам «прочие пищевые продукты». Компания обжаловала решение, и Арбитражный суд Москвы признал его незаконным. В Федеральной таможенной службе (ФТС) и Московской областной таможне не ответили на запросы издания. Буйневич заявил, что компания ожидает возобновление поставок мяса в Россию в ближайшее время.
Beyond Meat — американская компания, один из крупнейших производителей растительных аналогов мяса в мире. Акционеры компании - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays. Выручка компании за январь-сентябрь этого года, по данным «Коммерсанта» выросла на 19,4%, до $364,02 млн, капитализация на NASDAQ — $4,66 млрд.