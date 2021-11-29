Костин объявил о дальнейшем сокращении доли ВТБ в проекте петербургского ЗСД
ВТБ продолжит сокращать свою долю в проекте петербургской внутригородской платной магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Сейчас завершаем продажу 25% в скоростной дороге в Санкт-Петербурге и будем дальше продавать нашу долю там, скорее всего, арабским фондам», — сказал он.
Сейчас «ВТБ Инфраструктурный холдинг» принадлежит 49% компании «Холдинг МСС». Последний, в свою очередь, владеет организацией «Магистраль северной столицы» — концессионером проекта ЗСД. Еще 26,1% владеет «Дефенсум-инвест», а 24,9% — кипрская Blognot Ltd., следует из данных СПАРКа.
В июне этого года стало известно, что ВТБ намерен продать свою долю в 24,99% в «Холдинге МСС». В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) банк подписал соответствующий договор с катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA). Последний участвует в сделке через F4 Holding LLC.
Сделка будет закрыта в ближайшее время, заявил Костин 16 ноября в ходе «Транспортной недели — 2021», писал «Интерфакс». Глава ВТБ напомнил, что ранее подобные сделки были реализованы в отношении аэропорта «Пулково» и ряда других объектов.
ЗСД является внутригородской платной магистралью в Санкт-Петербурге. Ее протяженность составляет 46,6 км. Общий объем инвестиций в строительство проекта оценивается в 212 млрд руб.