Костин объявил о дальнейшем сокращении доли ВТБ в проекте петербургского ЗСД

В июне этого года стало известно, что ВТБ намерен продать свою долю в 24,99% в «Холдинге МСС». В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) банк подписал соответствующий договор с катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA). Последний участвует в сделке через F4 Holding LLC.