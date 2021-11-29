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Костин объявил о дальнейшем сокращении доли ВТБ в проекте петербургского ЗСД

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ВТБ продолжит сокращать свою долю в проекте петербургской внутригородской платной магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Сейчас завершаем продажу 25% в скоростной дороге в Санкт-Петербурге и будем дальше продавать нашу долю там, скорее всего, арабским фондам», — сказал он.

Сейчас «ВТБ Инфраструктурный холдинг» принадлежит 49% компании «Холдинг МСС». Последний, в свою очередь, владеет организацией «Магистраль северной столицы» — концессионером проекта ЗСД. Еще 26,1% владеет «Дефенсум-инвест», а 24,9% — кипрская Blognot Ltd., следует из данных СПАРКа.

В июне этого года стало известно, что ВТБ намерен продать свою долю в 24,99% в «Холдинге МСС». В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) банк подписал соответствующий договор с катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA). Последний участвует в сделке через F4 Holding LLC.

Сделка будет закрыта в ближайшее время, заявил Костин 16 ноября в ходе «Транспортной недели — 2021», писал «Интерфакс». Глава ВТБ напомнил, что ранее подобные сделки были реализованы в отношении аэропорта «Пулково» и ряда других объектов.

ЗСД является внутригородской платной магистралью в Санкт-Петербурге. Ее протяженность составляет 46,6 км. Общий объем инвестиций в строительство проекта оценивается в 212 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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