В «Газпроме» заявили о снижении спроса на газ из-за высоких цен

«Даже являясь прямыми бенефициарами текущий конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за 1000 кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», — сказал он в ходе телефонной конференции.