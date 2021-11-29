В «Газпроме» заявили о снижении спроса на газ из-за высоких цен
Высокие цены на газ начали негативно влиять на спрос на топливо, сообщил начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников, слова которого передает ТАСС.
«Даже являясь прямыми бенефициарами текущий конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за 1000 кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», — сказал он в ходе телефонной конференции.
По его словам, средняя цена экспорта газа компании «Газпром» на рынок Европы в III квартале 2021 г. в рублевом выражении стала самой высокой в истории холдинга.
«Ситуация на европейском рынке в III квартале заметно отличалась от того, что мы видели ранее. Высокие цены привели к некоторому сокращению спроса на газ в Европе в сравнении с III кварталом прошлого года», — добавил он.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.