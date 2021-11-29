Вучич заявил об экономии 1 млрд евро за счет соглашения с Россией по газу

«Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум 1 млрд евро, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», — сказал он. Вучич отметил, что цена на газ на бирже составляет от 650 до 1200 евро за 1000 куб. м.