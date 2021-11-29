Вучич заявил об экономии 1 млрд евро за счет соглашения с Россией по газу
Сербия сэкономила минимум 1 млрд евро, заключив соглашение с «Газпромом» на поставку газа по цене $270-275 за 1000 куб. м, заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.
«Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум 1 млрд евро, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», — сказал он. Вучич отметил, что цена на газ на бирже составляет от 650 до 1200 евро за 1000 куб. м.
Ранее Вучич сообщил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, что цена газа для Сербии в первом полугодии 2022 г. составит $270 за 1000 куб. м. Президенты договорились об увеличении поставок топлива и об их гибкости.
Сейчас Сербия закупает 2 млрд куб. м российского газа в год по $270 за тысячу кубометров — по выражению самого Вучича, это «лучшая цена в Европе». Действующий контракт истекает в конце года. Сербия заявляла о желании увеличить импорт по новому договору до 3 млрд куб. м газа в год.
Первое предложение Москвы подразумевало формулу, при которой цена за газ для Сербии на 70% состояла бы из биржевой цены и на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле, достигая таким образом $790 за тысячу кубометров, рассказывал Вучич в октябре. Он назвал такую цену неподъемной для сербской экономики.
Переговоры о новом контракте между Белградом и Москвой велись на фоне исторического роста цен на газ, связанного, в частности, со всплеском деловой активности и падением выработки на ветряных электростанциях в Европе. В сентябре Путин заявлял, что страны, заключившие с Россией долгосрочные контракты на поставки газа, «сейчас могут только руки потирать и ликовать», так как в противном случае им пришлось бы покупать топливо по более высокой цене.