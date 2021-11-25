Россия сохранит цену на газ для Сербии в $270 за 1000 кубометров еще на полгода
Цена российского газа для Сербии по новому долгосрочному газовому контракту останется на прежнем уровне в $270 за 1000 кубометров на протяжении первых шести месяцев 2022 г., сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные $270, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — сказал Вучич в прямом эфире телеканала «ТВ Пинк» (цитата по ТАСС). Путин перед началом переговоров обещал Вучичу найти приемлемое решение по вопросу поставок.
Сейчас Сербия закупает 2 млрд куб. м российского газа в год по $270 за тысячу кубометров — по выражению самого Вучича, это «лучшая цена в Европе». Действующий контракт истекает в конце года. Сербия заявляла о желании увеличить импорт по новому договору до 3 млрд куб. м газа в год.
Первое предложение Москвы подразумевало формулу, при которой цена за газ для Сербии на 70% состояла бы из биржевой цены и на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле, достигая таким образом $790 за тысячу кубометров, рассказывал Вучич в октябре. Он назвал такую цену неподъемной для сербской экономики.
Переговоры о новом контракте между Белградом и Москвой велись на фоне исторического роста цен на газ, связанного со всплеском деловой активности и падением выработки на ветряных электростанциях в Европе. В сентябре Путин заявлял, что страны, заключившие с Россией долгосрочные контракты на поставки газа, «сейчас могут только руки потирать и ликовать», так как в противном случае им пришлось бы покупать топливо по более высокой цене.