Россия сохранит цену на газ для Сербии в $270 за 1000 кубометров еще на полгода

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные $270, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — сказал Вучич в прямом эфире телеканала «ТВ Пинк» (цитата по ТАСС). Путин перед началом переговоров обещал Вучичу найти приемлемое решение по вопросу поставок.