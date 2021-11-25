Газета
Политика

Россия сохранит цену на газ для Сербии в $270 за 1000 кубометров еще на полгода

Ведомости

Цена российского газа для Сербии по новому долгосрочному газовому контракту останется на прежнем уровне в $270 за 1000 кубометров на протяжении первых шести месяцев 2022 г., сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные $270, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — сказал Вучич в прямом эфире телеканала «ТВ Пинк» (цитата по ТАСС). Путин перед началом переговоров обещал Вучичу найти приемлемое решение по вопросу поставок.

Сейчас Сербия закупает 2 млрд куб. м российского газа в год по $270 за тысячу кубометров — по выражению самого Вучича, это «лучшая цена в Европе». Действующий контракт истекает в конце года. Сербия заявляла о желании увеличить импорт по новому договору до 3 млрд куб. м газа в год. 

Первое предложение Москвы подразумевало формулу, при которой цена за газ для Сербии на 70% состояла бы из биржевой цены и на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле, достигая таким образом $790 за тысячу кубометров, рассказывал Вучич в октябре. Он назвал такую цену неподъемной для сербской экономики.

Переговоры о новом контракте между Белградом и Москвой велись на фоне исторического роста цен на газ, связанного со всплеском деловой активности и падением выработки на ветряных электростанциях в Европе. В сентябре Путин заявлял, что страны, заключившие с Россией долгосрочные контракты на поставки газа, «сейчас могут только руки потирать и ликовать», так как в противном случае им пришлось бы покупать топливо по более высокой цене.

Ранее по теме: Сербия надеется подписать десятилетний контракт на 3 млрд кубометров газа в год

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных