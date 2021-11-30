Ритейлеры предупредили о подорожании новогодних елок
Цены на искусственные новогодние ели в российских магазинах выросли от 5% до 30%, сообщает РБК со ссылкой на представителей ритейлеров. Представитель «Ашана» сообщил, что закупочные цены для торговых сетей выросли на 20%. Отпускные цены выросли на 15%, при этом в зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30%, сообщила изданию совладелица ритейлера «Максидом» Мария Евневич.
Представитель Wildberries сообщил изданию, что средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе составляет порядка 3 300 руб. — это на 12% больше, чем годом ранее. Средняя цена на импортные елки дешевле, поскольку предложение из Китая стоит дешевле — в среднем 1600 руб. за одну елку, что на 14% выше цены годом ранее.
Подорожание искусственных елок основано на нескольких факторах: это динамика валютных курсов, стоимость сырья и логистики, объявили изданию представители торговых сетей. Сырье для производства искусственных елей с начала года подрожала на 40-70%, грузоперевозки на внутренних маршрутах — на 20%. Меньше всего рост цен заметен в независимой от импорта категории литых елок (рост на 10%), в то же время стоимость продукции из пленки ПВХ дорожает сильнее (рост на 25%), рассказал идагию директор по развитию Max Christmas Андрей Фальгаров.
Подорожание услуг логистики отражается и на ценах на настоящие ели. В рознице живые елки подорожали в среднем на 10-15%, сообщил директор «Елки.ру» Владислав Пухарев. По его словам, живая российская ель высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1500 рую., импортная — 5000-6000 руб.
В 2020 году импорт праздничных живых деревьев (специальный код «Рождественские деревья свежие») составил 4,7 тыс. т на сумму $5,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы. Больше всего таких елок было импортировано из Дании (2 800 т) и Польши (1300 т), говорится в данных Федеральной таможенной службы.