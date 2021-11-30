Ритейлеры предупредили о подорожании новогодних елок

Подорожание искусственных елок основано на нескольких факторах: это динамика валютных курсов, стоимость сырья и логистики, объявили изданию представители торговых сетей. Сырье для производства искусственных елей с начала года подрожала на 40-70%, грузоперевозки на внутренних маршрутах — на 20%. Меньше всего рост цен заметен в независимой от импорта категории литых елок (рост на 10%), в то же время стоимость продукции из пленки ПВХ дорожает сильнее (рост на 25%), рассказал идагию директор по развитию Max Christmas Андрей Фальгаров.