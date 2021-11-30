Глава Microsoft продал половину своей доли в компании за $285 млн
Представитель Microsoft сказал The Wall Street Journal, что топ-менеджер пошел на этот шаг «в целях личного финансового планирования и диверсификации». «Он нацелен на дальнейший успех компании, а его активы значительно превосходят требования, установленные советом директоров Microsoft», — объяснили в компании.
Аналитики, опрошенные изданием, связывают распродажу с предстоящим введением в штате Вашингтон, резидентом которого является Наделла, семипроцентного налога на долгосрочный прирост капитала на сумму выше $250 000 в год. За последние три недели глава Tesla Илон Маск реализовал акций компании почти на $10 млрд, чтобы выплатить многомиллиардные налоги на опционы.
Наделла возглавил Microsoft в феврале 2014-го. С тех пор акции IT-гиганта подорожали примерно в девять раз. На момент вступления Наделы они стоили около $36 за бумагу, на закрытии торгов в понедельник, 29 ноября, они торговались по $336,63 за штуку. Капитализация Microsoft за это время выросла с $314 млрд до $2,53 трлн, сейчас по этому показателю компания находится на втором месте в мире после Apple, которая оценивается в $2,63 трлн.