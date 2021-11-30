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Глава Microsoft продал половину своей доли в компании за $285 млн

Ведомости

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла продал около половины своего пакета акций компании общей стоимостью $285,4 млн, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Наделла продал 838 584 бумаги из принадлежавших ему 1,7 млн акций корпорации за два дня — 22 и 23 ноября.

Представитель Microsoft сказал The Wall Street Journal, что топ-менеджер пошел на этот шаг «в целях личного финансового планирования и диверсификации». «Он нацелен на дальнейший успех компании, а его активы значительно превосходят требования, установленные советом директоров Microsoft», — объяснили в компании.

Аналитики, опрошенные изданием, связывают распродажу с предстоящим введением в штате Вашингтон, резидентом которого является Наделла, семипроцентного налога на долгосрочный прирост капитала на сумму выше $250 000 в год. За последние три недели глава Tesla Илон Маск реализовал акций компании почти на $10 млрд, чтобы выплатить многомиллиардные налоги на опционы.

Наделла возглавил Microsoft в феврале 2014-го. С тех пор акции IT-гиганта подорожали примерно в девять раз. На момент вступления Наделы они стоили около $36 за бумагу, на закрытии торгов в понедельник, 29 ноября, они торговались по $336,63 за штуку. Капитализация Microsoft за это время выросла с $314 млрд до $2,53 трлн, сейчас по этому показателю компания находится на втором месте в мире после Apple, которая оценивается в $2,63 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных