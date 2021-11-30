Сервис кикшеринга Whoosh выйдет на рынок Португалии
Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh запустится в Португалии, сообщает издание vc.ru со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердил представитель Whoosh.
Сервис начнет работать в Лиссабоне в феврале 2022 г. с 2500 электросамокатами, на запуск в Европе компания вложит $20 млн из оборотных средств и долгового финансирования от банков-партнеров и откроет португальскую «дочку» — Whoosh PT, уточняет издание. Всего парк сервиса за рубежом в 2022 г. составит 15 000 электросамокатов, парковки будут виртуальными и беззамковыми, но с разметкой на дороге. Старт будет стоить около 1 евро, цена минуты поездки — около 15 центов. Стоимость подписки и точные тарифы компания определит непосредственно перед запуском.
Whoosh запустился в Москве в апреле 2019 г. Сервис основан бывшими и нынешними топ-менеджерами S7 Group в 2019 г., стартовые инвестиции составили $1 млн. Для развития Whoosh привлек 1,9 млрд руб. (около $25,7 млн) от фонда «ВТБ капитал инвестиции» и «Открытие капитал» в феврале 2021 г. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и еще 14 городах России. В 2020 г. выручка Whoosh составила около 1 млрд руб., сообщал Forbes. Аудитория сервиса приблизилась к 2 млн человек, а количество самокатов превысило 10 000 — в 2021 г. их число увеличилось до 30 000.
На данный момент в России большую часть рынка (70-80%) аренды электросамокатов контролируют два игрока — Whoosh и Urent, говорились в исследовании проекта truesharing.ru. Оставшуюся долю делят между собой локальные сервисы с небольшим парком самокатов. По данным проекта, объем рынка в 2021 г. составил 12 млрд руб. При этом исследователи прогнозируют, что к 2024 г. этот показатель вырастет в 3-4 раза и составит от 30 млрд до 40 млрд руб.