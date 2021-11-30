Сервис кикшеринга Whoosh выйдет на рынок Португалии

Whoosh запустился в Москве в апреле 2019 г. Сервис основан бывшими и нынешними топ-менеджерами S7 Group в 2019 г., стартовые инвестиции составили $1 млн. Для развития Whoosh привлек 1,9 млрд руб. (около $25,7 млн) от фонда «ВТБ капитал инвестиции» и «Открытие капитал» в феврале 2021 г. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и еще 14 городах России. В 2020 г. выручка Whoosh составила около 1 млрд руб., сообщал Forbes. Аудитория сервиса приблизилась к 2 млн человек, а количество самокатов превысило 10 000 — в 2021 г. их число увеличилось до 30 000.