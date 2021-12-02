Apple ожидает падения спроса на iPhone 13 в 2021 году
Apple прогнозирует, что спрос на iPhone последнего поколения в текущем году упадет ниже ожиданий. Компания уже предупредила об этом поставщиков комплектующих, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
В октябре сообщалось, что в 2021 г. Apple из-за недостатка комплектующих произведет лишь 80 млн iPhone 13 — на 10 млн устройств меньше, чем планировалось изначально. Американский IT-гигант надеялся компенсировать это падение в следующем году, когда ожидается рост спроса, однако теперь оповестил поставщиков о том, что эти планы могут не осуществиться. По данным Bloomberg, причина заключается в задержках с поставками, а также инфляции и распространении нового «омикрон»-штамма коронавируса, из-за которых покупатели могут отказаться от дорогих покупок и подождать выхода новой модели iPhone следующей осенью.
IPhone — самый популярный продукт Apple, за последний финансовый год на него пришлось около половины $366-миллиардной выручки компании. С выходом iPhone 13 в сентябре Apple и сотовые операторы запустили программы скидок, чтобы стимулировать продажи. В некоторых случаях владельцы iPhone 12 или более ранних моделей могли купить iPhone 13 практически бесплатно. Сообщалось, что Apple также резко сократила производство планшетов iPad, чтобы компенсировать дефицит комплектующих для iPhone 13, и перенаправила на производство новой модели компоненты, предназначенные для выпуска предыдущих поколений смартфона.
Несмотря на ожидаемое падение спроса, Apple готовится завершить календарный год на позитивной ноте: аналитики прогнозируют, что продажи в IV квартале вырастут на 6% до $117,9 млрд.