Apple ожидает падения спроса на iPhone 13 в 2021 году

В октябре сообщалось, что в 2021 г. Apple из-за недостатка комплектующих произведет лишь 80 млн iPhone 13 — на 10 млн устройств меньше, чем планировалось изначально. Американский IT-гигант надеялся компенсировать это падение в следующем году, когда ожидается рост спроса, однако теперь оповестил поставщиков о том, что эти планы могут не осуществиться. По данным Bloomberg, причина заключается в задержках с поставками, а также инфляции и распространении нового «омикрон»-штамма коронавируса, из-за которых покупатели могут отказаться от дорогих покупок и подождать выхода новой модели iPhone следующей осенью.