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Роскомнадзор передал в суд дела в отношении Facebook и Google

Ведомости

Роскомнадзор передал в судебный участок мирового судьи Таганского района два дела об административных правонарушениях в отношении Facebook и Google из-за повторного неудаления запрещенной в России информации, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН пояснили, что видеохостинг Youtube (принадлежит Google) неоднократно был признан виновным в совершении административных правонарушений. В 2021 г. российский суд рассмотрел 16 протоколов за неудаление противоправной информации вовремя. Владельцы ресурса получили штрафы на сумму 37,5 млн руб., однако около 2600 материалов так и не были удалены.

В отношении Facebook (Meta Platforms) суд рассмотрел 19 административных протоколов в 2021 г. и назначил штрафы на сумму 70 млн руб. Более 2100 материалов до сих пор не удалены, отметили в Роскомнадзоре.

Ранее Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство готово применить оборотные штрафы против Facebook, Google и Twitter, которые могут составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.

Роскомнадзор ранее сообщил, что Youtube не удалил свыше 2400 опасных для граждан России противоправных материалов. Среди таких материалов отмечаются публикации, пропагандирующие взгляды экстремистов, разжигающих религиозную рознь, а также «зацепинг» и «руфинг» как «пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». 

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

Ранее по теме: Google оштрафован в России еще на 3 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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