Роскомнадзор передал в суд дела в отношении Facebook и Google

В РКН пояснили, что видеохостинг Youtube (принадлежит Google) неоднократно был признан виновным в совершении административных правонарушений. В 2021 г. российский суд рассмотрел 16 протоколов за неудаление противоправной информации вовремя. Владельцы ресурса получили штрафы на сумму 37,5 млн руб., однако около 2600 материалов так и не были удалены.