Роскомнадзор передал в суд дела в отношении Facebook и Google
В РКН пояснили, что видеохостинг Youtube (принадлежит Google) неоднократно был признан виновным в совершении административных правонарушений. В 2021 г. российский суд рассмотрел 16 протоколов за неудаление противоправной информации вовремя. Владельцы ресурса получили штрафы на сумму 37,5 млн руб., однако около 2600 материалов так и не были удалены.
В отношении Facebook (Meta Platforms) суд рассмотрел 19 административных протоколов в 2021 г. и назначил штрафы на сумму 70 млн руб. Более 2100 материалов до сих пор не удалены, отметили в Роскомнадзоре.
Ранее Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство готово применить оборотные штрафы против Facebook, Google и Twitter, которые могут составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
Роскомнадзор ранее сообщил, что Youtube не удалил свыше 2400 опасных для граждан России противоправных материалов. Среди таких материалов отмечаются публикации, пропагандирующие взгляды экстремистов, разжигающих религиозную рознь, а также «зацепинг» и «руфинг» как «пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних».
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).