Взломавшие группу «Яндекс Go» во «Вконтакте» разослали вредоносные ссылки подписчикам

На рассылку с фейковым розыгрышем пожаловались подписчики сообщества «Яндекс Go» во «Вконтакте» ранее 20 декабря. Для участия надо было перейти по ссылке на другой сайт, где предлагалось ввести свои банковские данные, чтобы получить выигрыш в $3000. Некоторые пользователи в комментариях к постам группы написали, что последовали полученной инструкции и лишились денег на своих счетах.