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Взломавшие группу «Яндекс Go» во «Вконтакте» разослали вредоносные ссылки подписчикам

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Злоумышленники взломали официальную группу сервиса такси и доставки «Яндекс Go», сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что злоумышленники разослали некоторым подписчикам сообщества предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе, в котором содержались ссылки на фишинговые сайты. В «Яндексе» рекомендуют пользователям, которые получили такие письма, не отвечать и не переходить по ссылкам из них.

Фейковые сообщения были удалены через две минуты после рассылки, за это время по ссылке успели пройти 332 человека, сообщили в пресс-службе «Вконтакте». Там заявили, что аккаунт одного из администраторов группы был взломан подбором пароля или через фишинг.

«Взломанный аккаунт добавил в группу злоумышленника, который запустил рассылку фишингового сообщения. Через две минуты мы остановили рассылку и удалили все сообщения. Также сразу же были заблокированы страницы злоумышленников», — сказали в компании (цитата по ТАСС).

Все пользователи, которые перешли по фишинговой ссылке, получили соответствующее уведомление, а также рекомендации по смене пароля.

На рассылку с фейковым розыгрышем пожаловались подписчики сообщества «Яндекс Go» во «Вконтакте» ранее 20 декабря. Для участия надо было перейти по ссылке на другой сайт, где предлагалось ввести свои банковские данные, чтобы получить выигрыш в $3000. Некоторые пользователи в комментариях к постам группы написали, что последовали полученной инструкции и лишились денег на своих счетах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных