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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м

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Цена на газ на закрытии торгов в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м, сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. На хабе TTF в Нидерландах цена фьючерса на январь опустилась до $1478 за 1000 куб. м, или до 126,3 евро за МВт/ч. В целом за день цена на газ снизилась более чем на 27%. 

Во вторник, 21 декабря, спотовые цены на газ в Европе установили рекорд за всю историю торгов ($2224 за 1000 куб. м).

Биржевые цены на сырье находятся на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Президент России Владимир Путин также объяснял аномальный рост цен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе — в частности, переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов.

Ранее по теме: Bloomberg: «Газпром» сократил поставки в Европу из-за падения спроса при высоких ценах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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