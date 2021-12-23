Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м

Цена на газ на закрытии торгов в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м, сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. На хабе TTF в Нидерландах цена фьючерса на январь опустилась до $1478 за 1000 куб. м, или до 126,3 евро за МВт/ч. В целом за день цена на газ снизилась более чем на 27%.