Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м
Цена на газ на закрытии торгов в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м, сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. На хабе TTF в Нидерландах цена фьючерса на январь опустилась до $1478 за 1000 куб. м, или до 126,3 евро за МВт/ч. В целом за день цена на газ снизилась более чем на 27%.
Во вторник, 21 декабря, спотовые цены на газ в Европе установили рекорд за всю историю торгов ($2224 за 1000 куб. м).
Биржевые цены на сырье находятся на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Президент России Владимир Путин также объяснял аномальный рост цен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе — в частности, переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов.