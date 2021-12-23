Bloomberg: «Газпром» сократил поставки в Европу из-за падения спроса при высоких ценах
Объемы экспорта российского газа в Европу упали в третью декаду декабря из-за того, что некоторые европейские покупатели, исчерпавшие свои лимиты на поставки по долгосрочным контрактам, не желают платить за дополнительные объемы по более высоким рыночным ценам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Обычно «Газпром» и его клиенты каждый год согласовывают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться по заранее установленной формуле, отмечает издание. В этом году таким образом можно было покупать газ гораздо выгоднее, чем на споте. Если покупатель, уже выбравший годовые объемы, хочет получить дополнительные поставки, он должен оплатить их по рыночным ценам, которые осенью и зимой неоднократно устанавливали новые рекорды.
Германские энергетические концерны Uniper и RWE, одни из крупнейших покупателей российского природного газа в Европе, в ответ на запрос Bloomberg сообщили, что «Газпром» выполнил все свои контрактные обязательства.
Российский холдинг уже три дня подряд не бронирует у Польши прокачку газа по газопроводу «Ямал — Европа». Из-за отсутствия поставок из России газопровод начал работать в реверсном режиме, с запада на восток. На январь 2022 г. «Газпром» для прокачки через Польшу забронировал лишь 19,26 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн куб. м, а также отказался выкупать допмощности по транзиту через Украину.
Президент России Владимир Путин объяснил отказ «Газпрома» резервировать транзитные мощности сверх обязательств по долгосрочным контрактам отсутствием спроса со стороны европейских потребителей. «Ведь он (“Газпром”) не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если нет заявок на покупку?» — сказал Путин на пресс-конференции в четверг.