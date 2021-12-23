Bloomberg: «Газпром» сократил поставки в Европу из-за падения спроса при высоких ценах

Президент России Владимир Путин объяснил отказ «Газпрома» резервировать транзитные мощности сверх обязательств по долгосрочным контрактам отсутствием спроса со стороны европейских потребителей. «Ведь он (“Газпром”) не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если нет заявок на покупку?» — сказал Путин на пресс-конференции в четверг.