«Газпром» назвал объем чистой прибыли по итогам года

«Итоговый результат за 2021 г. будет зависеть от результатов IV квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 руб. на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн руб., что станет рекордом не только для «Газпрома», но и для всего российского фондового рынка», — отметил он.