«Газпром» назвал объем чистой прибыли по итогам года
Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2021 г. превысит 2 трлн руб., сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу.
«Чистая прибыль достигнет максимальной величины за все время существования компании, превысив 2 трлн руб. При этом чистая прибыль за первые девять месяцев 2021 г. уже составила 1550 млрд руб., что превышает результаты любого прежнего календарного года», — сказал он.
По словам Садыгова, выручка копании по итогам 2021 г. прогнозируется на уровне свыше 8,2 трлн руб.
«Ценовая конъюнктура в сочетании с нашей четко выстроенной сбытовой политикой сделали текущий год одним из самых успешных для группы «Газпром». По нашим прогнозам, в 2021 г. мы выйдем на рекордную отметку по выручке: лучший прежний результат, достигнутый в 2018 г., — 8,2 трлн руб. — будет уверенно превзойден», — добавил зампред правления «Газпрома».
По итогам 2021 г. объем капиталовложений по группе «Газпром» составит порядка 1,9 трлн руб. без учета НДС. При этом, несмотря на увеличение капитальных расходов, компания ожидает, что свободный денежный поток превысит 1 трлн руб.
«Итоговый результат за 2021 г. будет зависеть от результатов IV квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 руб. на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн руб., что станет рекордом не только для «Газпрома», но и для всего российского фондового рынка», — отметил он.