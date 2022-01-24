Птицефабрики столкнулись с дефицитом яиц для инкубации из-за ограничений на их ввоз

По мнению президента Agrifood strategies Альберта Давлеева, проблема может привести к росту цен на мясо птицы. В прошлом году, по его словам, сложилась такая же ситуация, и производство вернулось на уровень 2020 г. только к концу 2021 г. Из-за дефицита и подорожания инкубационных яиц некоторые птицефабрики будут закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что может привести к занесению болезней, снижению сохранности птицы и росту себестоимости. В «Траст-птицеводческие активы» согласились с таким мнением: к концу января тушка бройлера может подорожать в рознице на 6-8 руб. за 1 кг.