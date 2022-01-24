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Птицефабрики столкнулись с дефицитом яиц для инкубации из-за ограничений на их ввоз

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Российские производители мяса птицы столкнулись с дефицитом яиц для инкубации из-за новых ограничений Россельхознадзора на их ввоз из Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 — начале 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. Ограничения привели к нехватке яиц и росту цен на них. 

Собеседник издания отметил, что цены на инкубационные яйца поднялись с обычных 20 руб. за штуку до более 40 руб. В УК «Траст-птицеводческие активы», которая управляет ГК «Здоровая ферма» подтвердили, что цена инкубационных яиц выросла с 22-24 руб. до 30 руб. за штуку. Спрос в России превышает предложение более чем на 30%, поэтому в январе бройлерные птицефабрики начали ощущать дефицит инкубационных яиц, отметили в компании. 

По мнению президента Agrifood strategies Альберта Давлеева, проблема может привести к росту цен на мясо птицы. В прошлом году, по его словам, сложилась такая же ситуация, и производство вернулось на уровень 2020 г. только к концу 2021 г. Из-за дефицита и подорожания инкубационных яиц некоторые птицефабрики будут закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что может привести к занесению болезней, снижению сохранности птицы и росту себестоимости. В «Траст-птицеводческие активы» согласились с таким мнением: к концу января тушка бройлера может подорожать в рознице на 6-8 руб. за 1 кг. 

В Минсельхозе изданию сообщили, что не знают о перебоях поставок инкубационных яиц и ожидают, что птицеводческие предприятия будут обеспечены продукцией в 2022 г., для чего созданы все условия. В Россельхознадзоре заявили, что на фоне распространения в Европе гриппа птиц нельзя неконтролируемо ввозить инкубационные яйца, потому что есть высокий риск заноса болезни с такой продукцией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных