Птицефабрики столкнулись с дефицитом яиц для инкубации из-за ограничений на их ввоз
Российские производители мяса птицы столкнулись с дефицитом яиц для инкубации из-за новых ограничений Россельхознадзора на их ввоз из Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 — начале 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. Ограничения привели к нехватке яиц и росту цен на них.
Собеседник издания отметил, что цены на инкубационные яйца поднялись с обычных 20 руб. за штуку до более 40 руб. В УК «Траст-птицеводческие активы», которая управляет ГК «Здоровая ферма» подтвердили, что цена инкубационных яиц выросла с 22-24 руб. до 30 руб. за штуку. Спрос в России превышает предложение более чем на 30%, поэтому в январе бройлерные птицефабрики начали ощущать дефицит инкубационных яиц, отметили в компании.
По мнению президента Agrifood strategies Альберта Давлеева, проблема может привести к росту цен на мясо птицы. В прошлом году, по его словам, сложилась такая же ситуация, и производство вернулось на уровень 2020 г. только к концу 2021 г. Из-за дефицита и подорожания инкубационных яиц некоторые птицефабрики будут закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что может привести к занесению болезней, снижению сохранности птицы и росту себестоимости. В «Траст-птицеводческие активы» согласились с таким мнением: к концу января тушка бройлера может подорожать в рознице на 6-8 руб. за 1 кг.
В Минсельхозе изданию сообщили, что не знают о перебоях поставок инкубационных яиц и ожидают, что птицеводческие предприятия будут обеспечены продукцией в 2022 г., для чего созданы все условия. В Россельхознадзоре заявили, что на фоне распространения в Европе гриппа птиц нельзя неконтролируемо ввозить инкубационные яйца, потому что есть высокий риск заноса болезни с такой продукцией.