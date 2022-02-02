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Выручка Alphabet за год превысила $200 млрд

Ведомости

Выручка Alphabet — материнской компании Google — по итогам 2021 г. составила рекордные $257,6 млрд, увеличившись на 41% по сравнению с 2020 г., следует из неаудированной отчетности компании. Чистая прибыль достигла $76 млрд после $40,3 млрд годом ранее.

Выручка Alphabet за IV квартал выросла на 32% относительно аналогичного периода 2020 г. и составила $75,3 млрд. Чистая прибыль повысилась с $15,2 млрд до $20,6 млрд. 

Наибольшую выручку в последнем квартале — $61,2 млрд (+33% г/г) — Alphabet получила благодаря рекламе. В частности, только реклама на Youtube принесла компании больше $8,6 млрд. Еще почти $8,2 млрд (+23%) организация заработала через другие сервисы Google, куда входят в том числе Chrome, Google Maps, Google Play, поиск и Youtube. Все это вместе составляет раздел Google Services.

«Сервисы Google получают доходы в основном от рекламы, продаж приложений и покупок в приложениях, цифровых продуктов и оборудования, а также сборов, полученных за продукты на основе подписки, таких как Youtube Premium и Youtube TV», — пояснили в компании.

Google Cloud, куда входят, к примеру, аналитические сервисы и такие инструменты для совместной работы, как «Google Документы» и «Таблицы», принес Alphabet свыше $5,5 млрд после $3,8 млрд годом ранее. Показатель вырос примерно на 45%.

Также Alphabet объявила, что в июле проведет дробление акций в соотношении 20 к 1. Таким образом, каждый инвестор получит к одной имеющейся акции 19 дополнительных. Ранее Google делала подобное в 2014 г., уточняет CNBC. Тогда бумаги раздробили в соотношении 2 к 1. По данным биржи NASDAQ, после публикации отчетности акции Alphabet на постмаркете подорожали на 9,16% до $3005 за бумагу. 

Ранее по теме: На акции каких облачных компаний стоит обратить внимание в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных