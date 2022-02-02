Выручка Alphabet за год превысила $200 млрд

Также Alphabet объявила, что в июле проведет дробление акций в соотношении 20 к 1. Таким образом, каждый инвестор получит к одной имеющейся акции 19 дополнительных. Ранее Google делала подобное в 2014 г., уточняет CNBC. Тогда бумаги раздробили в соотношении 2 к 1. По данным биржи NASDAQ, после публикации отчетности акции Alphabet на постмаркете подорожали на 9,16% до $3005 за бумагу.