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Российский банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Ведомости

Совкомбанк начал эксперимент по переводу части сотрудников, в том числе топ-менеджеров, которые могут удаленно работать, на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РБК со ссылкой на банк. Эксперимент начался в январе 2022 г., в нем примут участие сотрудники бэк-офиса банка и дочерней компании «Совкомбанк Технологии».

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — заявили в банке. Продление четырехдневки будет зависеть от результатов работы и выполнения в срок всех поставленных задач.

Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова рассказала, что эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет 12% сотрудников, которые могут работать дистанционно. Принять участие в эксперименте можно один раз, поездка продлится неделю, а после возвращения в Россию график работы сотрудника и его зарплата сохранятся. Эксперимент продлится год. В нем примут участие около 1000 сотрудников, т. е. примерно 4,4% работников банка.

В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России четырехдневной рабочей недели. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. Политик также предлагал сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.

Ранее по теме: Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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