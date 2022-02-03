Российский банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Совкомбанк начал эксперимент по переводу части сотрудников, в том числе топ-менеджеров, которые могут удаленно работать, на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РБК со ссылкой на банк. Эксперимент начался в январе 2022 г., в нем примут участие сотрудники бэк-офиса банка и дочерней компании «Совкомбанк Технологии».
«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — заявили в банке. Продление четырехдневки будет зависеть от результатов работы и выполнения в срок всех поставленных задач.
Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова рассказала, что эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет 12% сотрудников, которые могут работать дистанционно. Принять участие в эксперименте можно один раз, поездка продлится неделю, а после возвращения в Россию график работы сотрудника и его зарплата сохранятся. Эксперимент продлится год. В нем примут участие около 1000 сотрудников, т. е. примерно 4,4% работников банка.
В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России четырехдневной рабочей недели. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. Политик также предлагал сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.