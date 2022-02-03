Российский банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.