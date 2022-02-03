ФССП прекратила дела в отношении Telegram после уплаты штрафов

Российские суды в прошлом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram и TikTok на несколько десятков миллионов рублей. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Google и Meta получили оборотные штрафы в размере 7,22 млрд руб. и 1,9 млрд руб. за повторный отказ удалить запрещенную информацию.