ФССП прекратила дела в отношении Telegram после уплаты штрафов
Федеральная служба судебных приставов прекратила три исполнительных производства в отношении мессенджера Telegram после уплаты штрафов за отказ удалить запрещенный контент на 11 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на банк данных ФССП.
Исполнительные производства возбудили в середине января на основании решения Таганского суда Москвы. В середине декабря прошлого года Telegram полностью погасил долги по штрафам на 15 млн руб.
Российские суды в прошлом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram и TikTok на несколько десятков миллионов рублей. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Google и Meta получили оборотные штрафы в размере 7,22 млрд руб. и 1,9 млрд руб. за повторный отказ удалить запрещенную информацию.