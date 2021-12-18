Telegram выплатил 15 млн рублей штрафов по всем возбужденным против него делам
Исполнительные производства в отношении Telegram отсутствуют, так как компания выплатила 15 млн руб. штрафов по всем шести исполнительным делам, которые были возбуждены по решениям суда. Об этом со ссылкой на данные банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает «Интерфакс».
Речь идет о делах, возбужденных ранее по решениям Таганского суда Москвы. Telegram должен был выплатить 15 млн руб., так как не удалял запрещенную в России информацию (ст. 13.41 КоАП РФ).
В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в этом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн руб., в том числе Telegram — на 35 млн. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.
Сейчас в ФССП ведутся исполнительные производства о взыскании с Twitter 34,7 млн руб., Facebook — 17 млн руб. и Google — 8,5 млн руб., добавляет агентство.