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Telegram выплатил 15 млн рублей штрафов по всем возбужденным против него делам

Ведомости

Исполнительные производства в отношении Telegram отсутствуют, так как компания выплатила 15 млн руб. штрафов по всем шести исполнительным делам, которые были возбуждены по решениям суда. Об этом со ссылкой на данные банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает «Интерфакс».

Речь идет о делах, возбужденных ранее по решениям Таганского суда Москвы. Telegram должен был выплатить 15 млн руб., так как не удалял запрещенную в России информацию (ст. 13.41 КоАП РФ).

В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в этом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн руб., в том числе Telegram — на 35 млн. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Сейчас в ФССП ведутся исполнительные производства о взыскании с Twitter 34,7 млн руб., Facebook — 17 млн руб. и Google — 8,5 млн руб., добавляет агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных