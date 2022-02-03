Пекари пожаловались Минсельхозу на требования ритейлеров снизить цены

В документе говорится, что «Магнит» потребовал от «Курскхлеба» снизить отпускные цены на 12,9%, чтобы доходы ритейлера от продажи хлеба не опустились ниже 30%. Компания отказалась выполнять требование, поэтому в январе «Магнит» вывел ее продукцию из своего ассортимента. По мнению РСП, в этой ситуации «Магнит» стремился достичь собственных финансовых показателей за счет поставщика и не учет ситуацию в отрасли, при которой растут издержки производства. Лялин отметил, что на таком фоне вызывает недоумение уведомление «Магнита» о планах ограничить наценку на социально значимые товары, в том числе хлеб, максимум до 10%.