Пекари пожаловались Минсельхозу на требования ритейлеров снизить цены
Президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин попросил Минсельхоз обратить внимание на требования ритейлеров снизить отпускные цены для поддержания собственной рентабельности, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения Лялина.
В документе говорится, что «Магнит» потребовал от «Курскхлеба» снизить отпускные цены на 12,9%, чтобы доходы ритейлера от продажи хлеба не опустились ниже 30%. Компания отказалась выполнять требование, поэтому в январе «Магнит» вывел ее продукцию из своего ассортимента. По мнению РСП, в этой ситуации «Магнит» стремился достичь собственных финансовых показателей за счет поставщика и не учет ситуацию в отрасли, при которой растут издержки производства. Лялин отметил, что на таком фоне вызывает недоумение уведомление «Магнита» о планах ограничить наценку на социально значимые товары, в том числе хлеб, максимум до 10%.
В Минсельхозе изданию подтвердили получение письма РСП и обещали его рассмотреть. В министерстве отметили, что считают важным создание равноправных и прозрачных условий работы поставщиков и ритейлеров.
В «Магните» изданию сообщили, что отпускные цены «Курскхлеба» в среднем выше локального рынка, что «чувствительно для покупателей» в условиях высокой инфляции. В конце прошлого года «Магнит» предложил «Курскхлебу» выпускать изделия под собственной торговой маркой ритейлера по долгосрочному контракту, а после отказа перераспределил долю между менее крупными производителями с более доступными ценами. В X5 Group, «Ленте» и Auchan не стали комментировать ситуацию.
«Курскхлеб» подал заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия «Магнита». В ведомстве уточнили, что заявление рассматривает Курское управление ФАС.
Зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сообщил, что другие производители социально значимых товаров сталкиваются с подобными требованиями ритейлеров. Ограничения по площадям и товарообороту одного ритейлера в регионе и муниципалитетах часто не работают, поэтому несколько сетей могут доминировать на рынке одного региона.