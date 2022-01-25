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Бизнес

Несколько производителей предупредили о росте цен на хлеб

Ведомости

Российское подразделение финского производителя хлеба Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию: с 1 февраля цены вырастут от 16,5 до 30% в зависимости от категории. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера.

Представитель Fazer в России подтвердил изданию, что компания действительно проинформировала партнеров о повышении цен, но не назвала никаких цифр. Причиной повышения цен производитель указывает возросшие затраты на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции.

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил в беседе с изданием, что компания в последний раз повышала цены в сентябре 2021 г. из-за роста затрат на сырье. Однако повышение цен на сырье еще не в полном объеме отразилось на цене конечного продукта, поэтому потенциал для роста отпускных цен еще остался и в 2022 г. В частности, себестоимость производства выросла на 18,4%, мука и зерновые подорожали на 6,5%, затраты на транспорт, рабочих и энергию выросли на 5,3%.

Помимо этого крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила подобное письмо от Иркутского хлебозавода. Представитель сети отметил, что переговоры с производителем еще ведутся и решение пока не принято.

Представитель Минсельхоза при этом подчеркнул, что предпосылок для повышения цен на хлеб нет. Однако он отмечает, что на рынке «возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции».

В прошлом году власти страны пытались сдержать рост цен на базовые продукты, в том числе на муку и хлеб. В конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты питания. Тогда он упомянул сахар, растительное масло, макароны, муку и хлеб. Он сказал, что нельзя связывать рост с пандемией, а основная причина – попытка производителей подогнать внутренние цены под растущие мировые.

В результате был применен механизм соглашений между правительством, производителями и ритейлом о предельных ценах на сахар-песок и подсолнечное масло. Они фактически действовали до 1 октября. Для снижения внутренних цен на зерно и подсолнечное масло власти предложили механизм демпфера: плавающие пошлины на экспорт рассчитываются как 70% между средней экспортной ценой и базовой (например, $200 за тонну пшеницы, $1000 за тонну подсолнечного масла). Кроме того, вывоз подсолнечника был ограничен запретительной пошлиной, а на вывоз зерновых в первом полугодии 2022 г. будет введена квота.

Однако розничные цены на хлеб за прошлый год выросли в среднем на 10% в зависимости от вида продукции, следует из данных Росстата.

Ранее по теме: В год рекордного госрегулирования рынков продуктов питания цены на них выросли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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