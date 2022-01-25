Несколько производителей предупредили о росте цен на хлеб
Представитель Fazer в России подтвердил изданию, что компания действительно проинформировала партнеров о повышении цен, но не назвала никаких цифр. Причиной повышения цен производитель указывает возросшие затраты на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции.
Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил в беседе с изданием, что компания в последний раз повышала цены в сентябре 2021 г. из-за роста затрат на сырье. Однако повышение цен на сырье еще не в полном объеме отразилось на цене конечного продукта, поэтому потенциал для роста отпускных цен еще остался и в 2022 г. В частности, себестоимость производства выросла на 18,4%, мука и зерновые подорожали на 6,5%, затраты на транспорт, рабочих и энергию выросли на 5,3%.
Помимо этого крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила подобное письмо от Иркутского хлебозавода. Представитель сети отметил, что переговоры с производителем еще ведутся и решение пока не принято.
Представитель Минсельхоза при этом подчеркнул, что предпосылок для повышения цен на хлеб нет. Однако он отмечает, что на рынке «возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции».
В прошлом году власти страны пытались сдержать рост цен на базовые продукты, в том числе на муку и хлеб. В конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты питания. Тогда он упомянул сахар, растительное масло, макароны, муку и хлеб. Он сказал, что нельзя связывать рост с пандемией, а основная причина – попытка производителей подогнать внутренние цены под растущие мировые.
В результате был применен механизм соглашений между правительством, производителями и ритейлом о предельных ценах на сахар-песок и подсолнечное масло. Они фактически действовали до 1 октября. Для снижения внутренних цен на зерно и подсолнечное масло власти предложили механизм демпфера: плавающие пошлины на экспорт рассчитываются как 70% между средней экспортной ценой и базовой (например, $200 за тонну пшеницы, $1000 за тонну подсолнечного масла). Кроме того, вывоз подсолнечника был ограничен запретительной пошлиной, а на вывоз зерновых в первом полугодии 2022 г. будет введена квота.
Однако розничные цены на хлеб за прошлый год выросли в среднем на 10% в зависимости от вида продукции, следует из данных Росстата.