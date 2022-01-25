Несколько производителей предупредили о росте цен на хлеб

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил в беседе с изданием, что компания в последний раз повышала цены в сентябре 2021 г. из-за роста затрат на сырье. Однако повышение цен на сырье еще не в полном объеме отразилось на цене конечного продукта, поэтому потенциал для роста отпускных цен еще остался и в 2022 г. В частности, себестоимость производства выросла на 18,4%, мука и зерновые подорожали на 6,5%, затраты на транспорт, рабочих и энергию выросли на 5,3%.