«Металлоинвест» Усманова продаст «Уральскую сталь» за $500 млн

Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев заявил, что компания полностью фокусируется на развитии активов в Центральной России с целью укрепления лидерских позиций в «зеленой металлургии». Он добавил, что в результате сделки прямые выбросы парниковых газов «Металлоинвеста» сократятся на 48%, а из производственных процессов будет полностью исключено производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна. Компания ранее заявляла о планах достичь углеродной нейтральности к 2050 г.