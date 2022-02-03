«Металлоинвест» Усманова продаст «Уральскую сталь» за $500 млн
Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и его партнеров договорилась о продаже своего металлургического комбината «Уральская сталь» в Оренбургской области Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), сообщает пресс-служба компании.
ЗТЗ приобретет 100% уставного капитала АО «Уральская сталь» за $500 млн, следует из данных на сайте центра раскрытия правовой информации. Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 г.
По словам гендиректора ЗТЗ Дениса Сафина, приобретение «Уральской стали» позволит компании сформировать вертикально интегрированный холдинг и значительно расширить свои возможности по поставке продукции черной металлургии на российский и зарубежный рынок.
Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев заявил, что компания полностью фокусируется на развитии активов в Центральной России с целью укрепления лидерских позиций в «зеленой металлургии». Он добавил, что в результате сделки прямые выбросы парниковых газов «Металлоинвеста» сократятся на 48%, а из производственных процессов будет полностью исключено производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна. Компания ранее заявляла о планах достичь углеродной нейтральности к 2050 г.
«Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в России и СНГ. Помимо «Уральской стали» в холдинг входят Михайловский ГОК и Лебединский ГОК. 100% компании принадлежит холдингу USM, крупнейшим бенефициаром является Алишер Усманов.
«Уральская сталь» входит в «Металлоинвест» с 2006 г. С тех пор холдинг инвестировал в предприятие около $1,2 млрд, сообщает пресс-служба «Металлоинвеста». Предприятие является производителем мостовых сталей, а также поставщиком стальной продукции для строительства, производства труб, высококачественной судовой стали. В 2021 г. комбинат, по собственным данным компании, произвел 2,4 млн т чугуна и 1,5 млн т стали.
Загорский трубный завод расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области, является одним из крупнейших российских поставщиков труб большого диаметра для нефте- и газопроводов и металлопродукции для строительных и инфраструктурных проектов. 100% акций предприятия принадлежит Денису Сафину.