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«Металлоинвест» Усманова продаст «Уральскую сталь» за $500 млн

Ведомости

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и его партнеров договорилась о продаже своего металлургического комбината «Уральская сталь» в Оренбургской области Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), сообщает пресс-служба компании.

ЗТЗ приобретет 100% уставного капитала АО «Уральская сталь» за $500 млн, следует из данных на сайте центра раскрытия правовой информации. Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 г.

По словам гендиректора ЗТЗ Дениса Сафина, приобретение «Уральской стали» позволит компании сформировать вертикально интегрированный холдинг и значительно расширить свои возможности по поставке продукции черной металлургии на российский и зарубежный рынок.

Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев заявил, что компания полностью фокусируется на развитии активов в Центральной России с целью укрепления лидерских позиций в «зеленой металлургии». Он добавил, что в результате сделки прямые выбросы парниковых газов «Металлоинвеста» сократятся на 48%, а из производственных процессов будет полностью исключено производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна. Компания ранее заявляла о планах достичь углеродной нейтральности к 2050 г.

«Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в России и СНГ. Помимо «Уральской стали» в холдинг входят Михайловский ГОК и Лебединский ГОК. 100% компании принадлежит холдингу USM, крупнейшим бенефициаром является Алишер Усманов.

«Уральская сталь» входит в «Металлоинвест» с 2006 г. С тех пор холдинг инвестировал в предприятие около $1,2 млрд, сообщает пресс-служба «Металлоинвеста». Предприятие является производителем мостовых сталей, а также поставщиком стальной продукции для строительства, производства труб, высококачественной судовой стали. В 2021 г. комбинат, по собственным данным компании, произвел 2,4 млн т чугуна и 1,5 млн т стали.

Загорский трубный завод расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области, является одним из крупнейших российских поставщиков труб большого диаметра для нефте- и газопроводов и металлопродукции для строительных и инфраструктурных проектов. 100% акций предприятия принадлежит Денису Сафину.

Ранее по теме: РБК: компания Усманова продает уральский завод поставщику «Газпрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных