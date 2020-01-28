РБК: компания Усманова продает уральский завод поставщику «Газпрома»

ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 г. Он выпускает только трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов и является четвертым по величине их производителем в России. В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб. О планах проекта по производству бесшовных труб Сафин рассказал октябре 2019 г., пишет РБК. ВТБ обещал предоставить для реализации проекта кредит на 35 млрд руб. Эксперты указывали, что предприятие создаст избыток предложения на рынке и это нанесет большой удар по Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, которая занимает две трети рынка производства таких труб.