РБК: компания Усманова продает уральский завод поставщику «Газпрома»
Один из крупнейших поставщиков «Газпрома» — Загорский трубный завод (ЗТЗ, владелец – Денис Сафин) ведет переговоры о покупке металлургического комбината «Уральская сталь» (принадлежит холдингу «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника из двух трубных компаний, конкурирующих с ЗТЗ. Представители сторон от комментариев отказались.
«Уральская сталь» занимается производством штрипса, трубных заготовок и мостостали (используется для строительства мостов). Завод нужен ЗТЗ для нового проекта по производству бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Их применяют в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа, отмечают собеседники РБК. Эксперты оценивют сделку в 32,8 млрд руб.
Завод «Уральская сталь» запущен в 1995 году в Оренбургской области. В 2006 г. он вошел в состав «Металлоинвеста», крупнейшего в России производителя железной руды. Мощность завода — 1,9 млн т. Выручка предприятия в 2018 г. составила 99,6 млрд руб. Чистая прибыль — 6,1 млрд руб.
ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 г. Он выпускает только трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов и является четвертым по величине их производителем в России. В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб. О планах проекта по производству бесшовных труб Сафин рассказал октябре 2019 г., пишет РБК. ВТБ обещал предоставить для реализации проекта кредит на 35 млрд руб. Эксперты указывали, что предприятие создаст избыток предложения на рынке и это нанесет большой удар по Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, которая занимает две трети рынка производства таких труб.