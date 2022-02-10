«AliExpress Россия» будет платить за обзоры своих товаров в приложении
«AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, VK, USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — запустит программу монетизации контента внутри российского приложения, сообщает пресс-служба компании.
Программа будет реализована на базе «Ленты» — социальной платформы внутри приложения, где блогеры, продавцы и пользователи публикуют live-эфиры, видеоролики и фото с обзорами товаров. По подсчетам компании, в среднем в месяц пользователи создают более 200 000 постов. Маркетплейс будет платить пользователям до 90% от цены товара, проданного ими через посты, размещенные в этом приложении.
«Нововведение является частью стратегического направления бренда по поддержке активного сообщества пользователей, которые могут общаться друг с другом прямо в маркетплейсе, помогать в шопинге, делиться своими находками, становиться микроблогерами и даже зарабатывать на этом», — говорится в сообщении компании.
Как сообщил «Коммерсанту» представитель компании, закрытое тестирование программы проводилось со второй половины января, сейчас запускается открытое, коммерческий запуск планируется во II квартале 2022 г. По итогам тестирования новая лента уже показала рост продаж товаров через контент пользователей на 164%, говорят в компании.
В апреле 2021 г. «AliExpress Россия» запустила партнерскую программу, по которой блогеры получают комиссию за заказы, оформленные по их ссылкам на сторонних ресурсах (в приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и других соцсетях). По данным «Коммерсанта», с апреля по сентябрь продажи через эту программу обеспечили 6% оборота площадки за полгода, блогеры получили комиссионные на 568 млн руб.
В начале февраля компания объявила, что общий оборот от продажи товаров без учета услуг (GMV) за 2021 г. вырос на 46% и достиг 306 млрд руб. Оборот продаж товаров из России за исключением услуг увеличился на 124% в годовом выражении и составил 110 млрд руб. В итоге доля локального бизнеса повысилась в 2,2 раза — до 36% от совокупного оборота, отметили в компании. При этом общая зарегистрированная на «Aliexpress Россия» аудитория за год превысила 200 млн человек, число уникальных пользователей — 80,2 млн, количество уникальных покупателей — 28,7 млн.