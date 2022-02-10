«AliExpress Россия» будет платить за обзоры своих товаров в приложении

В начале февраля компания объявила, что общий оборот от продажи товаров без учета услуг (GMV) за 2021 г. вырос на 46% и достиг 306 млрд руб. Оборот продаж товаров из России за исключением услуг увеличился на 124% в годовом выражении и составил 110 млрд руб. В итоге доля локального бизнеса повысилась в 2,2 раза — до 36% от совокупного оборота, отметили в компании. При этом общая зарегистрированная на «Aliexpress Россия» аудитория за год превысила 200 млн человек, число уникальных пользователей — 80,2 млн, количество уникальных покупателей — 28,7 млн.