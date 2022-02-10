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«AliExpress Россия» будет платить за обзоры своих товаров в приложении

Ведомости

«AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, VK, USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — запустит программу монетизации контента внутри российского приложения, сообщает пресс-служба компании.

Программа будет реализована на базе «Ленты» — социальной платформы внутри приложения, где блогеры, продавцы и пользователи публикуют live-эфиры, видеоролики и фото с обзорами товаров. По подсчетам компании, в среднем в месяц пользователи создают более 200 000 постов. Маркетплейс будет платить пользователям до 90% от цены товара, проданного ими через посты, размещенные в этом приложении.

«Нововведение является частью стратегического направления бренда по поддержке активного сообщества пользователей, которые могут общаться друг с другом прямо в маркетплейсе, помогать в шопинге, делиться своими находками, становиться микроблогерами и даже зарабатывать на этом», — говорится в сообщении компании.

Как сообщил «Коммерсанту» представитель компании, закрытое тестирование программы проводилось со второй половины января, сейчас запускается открытое, коммерческий запуск планируется во II квартале 2022 г. По итогам тестирования новая лента уже показала рост продаж товаров через контент пользователей на 164%, говорят в компании.

В апреле 2021 г. «AliExpress Россия» запустила партнерскую программу, по которой блогеры получают комиссию за заказы, оформленные по их ссылкам на сторонних ресурсах (в приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и других соцсетях). По данным «Коммерсанта», с апреля по сентябрь продажи через эту программу обеспечили 6% оборота площадки за полгода, блогеры получили комиссионные на 568 млн руб.

В начале февраля компания объявила, что общий оборот от продажи товаров без учета услуг (GMV) за 2021 г. вырос на 46% и достиг 306 млрд руб. Оборот продаж товаров из России за исключением услуг увеличился на 124% в годовом выражении и составил 110 млрд руб. В итоге доля локального бизнеса повысилась в 2,2 раза — до 36% от совокупного оборота, отметили в компании. При этом общая зарегистрированная на «Aliexpress Россия» аудитория за год превысила 200 млн человек, число уникальных пользователей — 80,2 млн, количество уникальных покупателей — 28,7 млн.

Ранее по теме: Оборот «Aliexpress Россия» в 2021 году вырос на 46%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных