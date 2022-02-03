Оборот «Aliexpress Россия» в 2021 году вырос на 46%

Лидерами по числу сделанных заказов за год стали товары из категорий «Для дома и сада», «Для красоты и здоровья», «Ювелирные украшения и бижутерия», «Автомобильные запчасти», «Электроника» и «Инструменты». Однако точное число в Aliexpress не раскрыли. В то же время по обороту в топ попала продукция из категорий «Телефоны и коммуникации», «Компьютеры и офисная техника», «Автомобильные запчасти и аксессуары», «Для дома и сада» и «Инструменты».