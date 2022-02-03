Оборот «Aliexpress Россия» в 2021 году вырос на 46%
Общий оборот от продажи товаров без учета услуг (GMV) «Aliexpress Россия» — совместного предприятия китайской Alibaba Group, VK, USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — за 2021 г. вырос на 46% и достиг 306 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Оборот продаж товаров из России за исключением услуг увеличился на 124% в годовом выражении и составил 110 млрд руб. В итоге доля локального бизнеса повысилась в 2,2 раза — до 36% от совокупного оборота, отметили в компании.
Общая зарегистрированная на «Aliexpress Россия» аудитория за год превысила 200 млн человек, число уникальных пользователей — 80,2 млн, количество уникальных покупателей — 28,7 млн. При этом ежемесячная аудитория (MAU) маркетплейса теперь составляет около 35 млн человек, а ежедневная (DAU) — 12,5 млн человек.
В компании рассказали, что самый большой объем покупок в России совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы и Самары. В целом число продавцов Aliexpress за год выросло на 69% и превысило 400 000. Из них 102 500 — российские, причем из количество за год увеличилось на 193%.
Лидерами по числу сделанных заказов за год стали товары из категорий «Для дома и сада», «Для красоты и здоровья», «Ювелирные украшения и бижутерия», «Автомобильные запчасти», «Электроника» и «Инструменты». Однако точное число в Aliexpress не раскрыли. В то же время по обороту в топ попала продукция из категорий «Телефоны и коммуникации», «Компьютеры и офисная техника», «Автомобильные запчасти и аксессуары», «Для дома и сада» и «Инструменты».
Самыми популярными товарами «Aliexpress Россия» (по числу заказов) в прошлом году стали шнурки без завязывания, бумага А4, USB-кабель, дрель, смартфон Xiaomi Redmi 9A и стекло для смартфона. В топ-10 локальных позиций вдобавок вошли таблетки для посудомоечной машины Finish, контактные линзы Acuvue Oasys, подгузники Pampers, смартфон Xiaomi Poco X3, цифровая карта для пополнения бумажника в PlayStation и робот-пылесос iLife V50.
По данным Mediascope, в 2021 г. «Aliexpress Россия» был наиболее часто посещаемым маркетплейсом в России.
Вчера Ozon сообщил, что его GMV в 2021 г. увеличился на 125% и достиг 445 млрд руб. Число пользователей, которые в прошлом году сделали на маркетплейсе хотя бы один заказ, выросло более чем на 85% год к году — до 25 млн.
28 января Wildberries отчитался о повышении GMV в 2021 г. на 93% до 844 млрд руб. Покупательская аудитория онлайн-ритейлера за прошлый год достигла 113 млн пользователей (MAU).