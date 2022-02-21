Росавиация будет контролировать стоимость авиабилетов экономкласса

По данным Росстата, темп роста цены на авиабилет в экономклассе в 2021 г. стал максимальным как минимум с 2012 г. В декабре прошлого года такой билет стоил 5482,21 руб. на 1000 км пути – на 15% больше, чем в январе 2021 г. Ранее максимум был зарегистрирован в 2019 г. – цена билета за год выросла на 13,18% до 5790,4 руб. Абсолютный рекорд стоимости авиабилета экономкласса был зарегистрирован в августе 2010 г. – 6892,51 руб., писал РБК.