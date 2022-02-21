Росавиация будет контролировать стоимость авиабилетов экономкласса
Росавиация потребовала от авиакомпаний ежемесячно отчитываться о средней стоимости билетов экономкласса по маршрутам внутри России, сообщила газета «Известия» со ссылкой на копии писем ведомства компаниям. Речь идет об авиабилетах в Симферополь, Сочи, Анапу, Благовещенск, Улан-Удэ, Читу, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Анадырь, Калининград и из этих городов.
Отчет о ценах компании должны отправлять до 10 числа каждого месяца. В мае 2021 г. Минтранс поручал не допускать роста цен на авиаперевозки. В министерстве изданию заявили, что дали такое поручение для мониторинга цен и недопущения их необоснованного роста. В Росавиации не предоставили комментарий.
Источник издания в одной из авиакомпаний рассказал, что власти могли ужесточить контроль за уровнем цен после жалоб клиентов, поэтому чиновники решили перейти к проактивному управлению рисками. Сотрудники двух других компаний назвали подобное «ручным управлением» рынком, подобно контролю цен на подсолнечное масло, сахар и т. д.
В 2021 г., по данным Федеральной антимонопольной службы, стоимость перевозки одного пассажира по России на 1000 км превысила показатели предыдущих двух лет и составила 5570 руб. На маршрутах протяженностью 3000 км показатель превысил уровень 2020 г. и составил 9980 руб.
В «Аэрофлоте» сообщили, что цены на билеты на рейсы компании и ее дочерней компании «Россия» в экономклассе из Москвы в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток не меняются в течение года. В «Уральских авиалиниях» не получали письмо Росавиации. Издание также направило запросы в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.
По данным Росстата, темп роста цены на авиабилет в экономклассе в 2021 г. стал максимальным как минимум с 2012 г. В декабре прошлого года такой билет стоил 5482,21 руб. на 1000 км пути – на 15% больше, чем в январе 2021 г. Ранее максимум был зарегистрирован в 2019 г. – цена билета за год выросла на 13,18% до 5790,4 руб. Абсолютный рекорд стоимости авиабилета экономкласса был зарегистрирован в августе 2010 г. – 6892,51 руб., писал РБК.
По данным сервиса поиска и продаж билетов Tutu.ru, в 2022 г. билеты из разных городов России в Южно-Сахалинск, Читу и Улан-Удэ выросли в цене на 11-15% по сравнению с 2021 г., билеты в Калининград – на 5%, в Петропавловск-Камчатский – на 2%, в Анапу – на 1%.