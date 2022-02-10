Авиаперевозки в 2022 году могут обновить доковидный рекорд

Нерадько сказал журналистам, что авиакомпании РФ в январе 2022 г. увеличили пассажиропоток на 46,5% относительно января 2021 г. до более 8 млн человек. Средний по отрасли процент занятости кресел в январе вырос на 2,5 процентного пункта до 78,6%. «Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полетам и хочет дальше продолжать летать. А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный. Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают», – сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).