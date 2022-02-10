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Авиаперевозки в 2022 году могут обновить доковидный рекорд

Разгон рынка может привести к росту цен на авиабилеты, опасаются эксперты
Ксения Потаева Александр Волобуев
Аэропорты также надеются на рост пассажиропотока в 2022 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Минтранс ожидает в 2022 г. роста пассажиропотока авиакомпаний РФ к допандемийному 2019 году, сообщил замруководителя ведомства Игорь Чалик 9 февраля на выставке NAIS-2022. Его слова передал «Интерфакс». С ним согласился и глава Росавиации Александр Нерадько, выразивший уверенность, что в 2022 г. показатели 2019 г. будут преодолены. Ни один из них не дал точных прогнозов.

Нерадько сказал журналистам, что авиакомпании РФ в январе 2022 г. увеличили пассажиропоток на 46,5% относительно января 2021 г. до более 8 млн человек. Средний по отрасли процент занятости кресел в январе вырос на 2,5 процентного пункта до 78,6%. «Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полетам и хочет дальше продолжать летать. А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный. Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают», – сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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