Shell выходит из СП с «Газпромом» и проекта «Северный поток — 2»

«В конце 2021 года внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с «Газпромом» и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесценению», — отмечается в сообщении.