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Shell выходит из СП с «Газпромом» и проекта «Северный поток — 2»

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Британское-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell планирует выйти из совместного предприятия (СП) с «Газпромом», а также прекратить свое участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении компании. Такое решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.

Помимо «Северного потока — 2» речь идет о проектах «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», уточнила компания.

«В конце 2021 года внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с «Газпромом» и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесценению», — отмечается в сообщении.

Shell владеет 27,5% акций «Сахалина-2» — интегрированного нефтегазового проекта, расположенного на острове Сахалин. Помимо Shell, 50% в СП принадлежит «Газпрому», 12,5% и 10% владеют японские Mitsui Group и Mitsubishi Corporation.

Salym Petroleum Development — СП Shell с «Газпром-нефтью», зарубежная компания владеет 50%-ной долей в СП, которое занимается разработкой Салымских месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири.

Shell также является одной из пяти энергетических компаний, каждая из которых взяла на себя обязательство предоставить финансирование и гарантии на сумму до 10% от предполагаемой общей стоимости проекта «Северный поток — 2» в 9,5 млрд евро.

Проект «Гыдан» — еще одно СП с «Газпром-нефтью», доля Shell равна 50%. СП занимается разведкой и разработкой месторождений на Гыданском полуострове в северо-западной части Сибири. Проект находится на стадии разведки, добычи нет, сообщили в Shell.

В 2021 г. скорректированная прибыль Shell от СП «Сахалин энерджи» и СП «Салым» составила $700 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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