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Росавиация продлила ограничения на полеты на юг до 8 марта

Ведомости

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 г., 03:45 по московскому времени, говорится в сообщении авиационного регулятора.

«Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов–на–Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», – сообщает Росавиация.

Транспортные ограничения на юге России были введены 24 февраля в связи с запуском специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Ограничения коснулись, в частности, авиаперевозок и судоходства в Азовском море.

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Минтранс в тот же день созвал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Штаб оценил транспортную обстановку на юге России как «стабильную, с прогнозом к нормализации в ближайшее время». «Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров», – говорили в ведомстве.

Кроме того, в новый пакет антироссийских санкций в связи с проведением спецоперации на Украине Евросоюз включил запрет на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС, заявила 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес–джетов.

Росавиация в качестве ответной меры 28 февраля ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств в Россию. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России, сообщил регулятор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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