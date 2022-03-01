Росавиация продлила ограничения на полеты на юг до 8 марта

Минтранс в тот же день созвал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Штаб оценил транспортную обстановку на юге России как «стабильную, с прогнозом к нормализации в ближайшее время». «Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров», – говорили в ведомстве.