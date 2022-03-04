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Бизнес

Минпромторг предложил дать автоконцернам отсрочку по уплате утильсбора до декабря

Ведомости

Минпромторг внес в правительство проект постановления, который предполагает перенос уплаты в бюджет утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь 2022 г., сообщает пресс-служба ведомства.

Эта мера призвана уменьшить негативные последствия экономической ситуации в первую очередь, для крупнейших системообразующих российских автопроизводителей, и обеспечить их работу в условиях новых западных санкций.

«Реализация постановления сохранит оборотные средства системообразующих автопроизводителей, являющихся крупнейшими работодателями, в том числе для обеспечения своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также осуществления опережающей закупки комплектующих», — говорится в сообщении.

Правительство уже объявляло отсрочку по уплате утильсбора в начале пандемии коронавируса в мае 2020 г. Тогда на конец года перенесли платежи за первые два квартала.

Утильсбор существует в России с 2012 г. Он представляет собой платеж за утилизацию списываемой техники. Изначально он распространялся только на импортеров авто, а с 2014 г. — и на российских производителей, однако тогда же для последних ввели промышленные субсидии, которые де-факто компенсируют утильсбор.

Правительство в прошлом году собиралось повысить базовую ставку утильсбора на 25%, с 20 000 до 25 000 руб., однако эти планы не были воплощены в жизнь. В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вероятность индексации утильсбора на новые легковые и грузовые автомобили с ДВС в 2022 г. будет небольшой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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