Минпромторг предложил дать автоконцернам отсрочку по уплате утильсбора до декабря
Минпромторг внес в правительство проект постановления, который предполагает перенос уплаты в бюджет утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь 2022 г., сообщает пресс-служба ведомства.
Эта мера призвана уменьшить негативные последствия экономической ситуации в первую очередь, для крупнейших системообразующих российских автопроизводителей, и обеспечить их работу в условиях новых западных санкций.
«Реализация постановления сохранит оборотные средства системообразующих автопроизводителей, являющихся крупнейшими работодателями, в том числе для обеспечения своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также осуществления опережающей закупки комплектующих», — говорится в сообщении.
Правительство уже объявляло отсрочку по уплате утильсбора в начале пандемии коронавируса в мае 2020 г. Тогда на конец года перенесли платежи за первые два квартала.
Утильсбор существует в России с 2012 г. Он представляет собой платеж за утилизацию списываемой техники. Изначально он распространялся только на импортеров авто, а с 2014 г. — и на российских производителей, однако тогда же для последних ввели промышленные субсидии, которые де-факто компенсируют утильсбор.
Правительство в прошлом году собиралось повысить базовую ставку утильсбора на 25%, с 20 000 до 25 000 руб., однако эти планы не были воплощены в жизнь. В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вероятность индексации утильсбора на новые легковые и грузовые автомобили с ДВС в 2022 г. будет небольшой.