Минпромторг предложил дать автоконцернам отсрочку по уплате утильсбора до декабря

Утильсбор существует в России с 2012 г. Он представляет собой платеж за утилизацию списываемой техники. Изначально он распространялся только на импортеров авто, а с 2014 г. — и на российских производителей, однако тогда же для последних ввели промышленные субсидии, которые де-факто компенсируют утильсбор.