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Бизнес

Производитель шоколада Lindt приостановит экспорт в Россию

Ведомости

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli решил временно закрыть все свои магазины в России и приостановить поставки продукции в страну, говорится на сайте компании. Она выпускает шоколад под брендами Lindor, Swiss Classic, Excellence и др.

«Мы пересмотрели нашу деловую активность в России и решили временно закрыть наши магазины с немедленным вступлением в силу и приостановить все наши поставки в Россию. Наши местные сотрудники будут продолжать получать нашу поддержку, мы будем находиться с ними в тесном контакте», — сообщила компания.

Другой производитель шоколада – американская компания Mondelez International Inc. – сообщила о прекращении инвестиций и рекламы своих товаров в России. Компания производит сладости под брендами Alpen Gold, Barny, Cadbury, Halls, Milka, Oreo, Toblerone и др.

«Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капиталовложения и приостановим наши расходы на рекламные носители. Мы признаем, что это очень динамичная и очень тревожная ситуация, которую мы будем продолжать оценивать и корректировать по мере необходимости», — заявили в компании.

Глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии. «В начале вторжения мы прекратили всю деятельность в социальных сетях в России и Беларуси, и мы решили приостановить всю рекламу в России и Беларуси. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в Россию», — заявил он. Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Ceasar и др.

После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных