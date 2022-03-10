Производитель шоколада Lindt приостановит экспорт в Россию

Глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии. «В начале вторжения мы прекратили всю деятельность в социальных сетях в России и Беларуси, и мы решили приостановить всю рекламу в России и Беларуси. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в Россию», — заявил он. Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Ceasar и др.