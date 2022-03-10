Производитель шоколада Lindt приостановит экспорт в Россию
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli решил временно закрыть все свои магазины в России и приостановить поставки продукции в страну, говорится на сайте компании. Она выпускает шоколад под брендами Lindor, Swiss Classic, Excellence и др.
«Мы пересмотрели нашу деловую активность в России и решили временно закрыть наши магазины с немедленным вступлением в силу и приостановить все наши поставки в Россию. Наши местные сотрудники будут продолжать получать нашу поддержку, мы будем находиться с ними в тесном контакте», — сообщила компания.
Другой производитель шоколада – американская компания Mondelez International Inc. – сообщила о прекращении инвестиций и рекламы своих товаров в России. Компания производит сладости под брендами Alpen Gold, Barny, Cadbury, Halls, Milka, Oreo, Toblerone и др.
«Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капиталовложения и приостановим наши расходы на рекламные носители. Мы признаем, что это очень динамичная и очень тревожная ситуация, которую мы будем продолжать оценивать и корректировать по мере необходимости», — заявили в компании.
Глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии. «В начале вторжения мы прекратили всю деятельность в социальных сетях в России и Беларуси, и мы решили приостановить всю рекламу в России и Беларуси. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в Россию», — заявил он. Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Ceasar и др.
После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.