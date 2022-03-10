Google Play перестанет обрабатывать платежи из России
Американская Google ограничит работу своего онлайн-магазина приложений для ОС Android, Google Play для пользователей из России, говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписку или совершать любые внутриигровые покупки с помощью Google Play в России. При попытке сделать это появится сообщение об ошибке и транзакция не будет отклонена. Уже оформленные подписки продолжат действовать до конца оплаченного периода, но их нельзя будет продлить и они будут отменены.
При этом бесплатные приложения по-прежнему будут доступными для скачивания. Также пользователи по-прежнему смогут пользоваться загруженными или купленными ранее приложениями и играми. Отмечается, что ограничения введены «в связи с нарушением работы платежной системы».
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом такие карты будут работать на территории России до окончания срока их действия в нормальном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются внутри страны.
Многие банки уже объявили, что продлят срок действия карт Visa и Mastercard. Некоторые, включая ВТБ, сделают их бессрочными. После истечения срока действия банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир», которую ЦБ рекомендует брать при поездках за границу. Она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
США 24 февраля наложили санкции на ряд крупных российских банков в ответ на военную операцию России на Украине. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Крупнейший банк России, Сбербанк, попал под более мягкие санкции, которые подразумевают ограничения на корреспондентские счета в США. Аналогичные меры против Сбербанка приняла Великобритания, которая также ввела санкции в отношении ряда российских банков. ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь кредитных организаций — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.