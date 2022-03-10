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Toyota не планирует уходить с российского рынка

Ведомости

Японский автопроизводитель Toyota не планирует уходить с российского рынка, производство на заводе в Санкт-Петербурге приостановлено из-за нехватки комплектующих, но закрывать его не планируется, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — сообщили в компании.

Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию, по данным компании, временно приостановлены из-за нарушения логистических цепочек в регионе.

Ранее из-за западных санкций в отношении России и падения курса рубля производители автомобилей начали повышать цены или останавливать отгрузку машин. Так поступили Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (завод в Москве), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota (оба бренда делаются в Санкт–Петербурге), «Соллерс Форд» (Елабуга). Среди импортеров, остановивших ввоз машин, – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и др. 

3 марта «Автоваз» сообщил, что его заводы в Ижевске и Тольятти уйдут в простой с 5 марта из-за нехватки электронных компонентов. Завод Nissan в России также приостановит работу с 10 марта из-за задержки поставок комплектующих.

Ранее по теме: В России остановлена почти половина мощностей по выпуску легковых машин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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