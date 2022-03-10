Toyota не планирует уходить с российского рынка

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — сообщили в компании.