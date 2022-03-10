Toyota не планирует уходить с российского рынка
«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — сообщили в компании.
Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию, по данным компании, временно приостановлены из-за нарушения логистических цепочек в регионе.
Ранее из-за западных санкций в отношении России и падения курса рубля производители автомобилей начали повышать цены или останавливать отгрузку машин. Так поступили Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (завод в Москве), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota (оба бренда делаются в Санкт–Петербурге), «Соллерс Форд» (Елабуга). Среди импортеров, остановивших ввоз машин, – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и др.
3 марта «Автоваз» сообщил, что его заводы в Ижевске и Тольятти уйдут в простой с 5 марта из-за нехватки электронных компонентов. Завод Nissan в России также приостановит работу с 10 марта из-за задержки поставок комплектующих.