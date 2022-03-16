Газета
Бизнес

Eli Lilly объявила о приостановке экспорта лекарств в Россию

Ведомости

Американская фармкомпания Eli Lilly приостановит все инвестиции в Россию, рекламу, новые клинические испытания и экспорт препаратов в страну, говорится на сайте компании.

«Мы также приостановили все инвестиции, рекламные мероприятия и новые клинические испытания в России, а также экспорт в эту страну лекарств первой необходимости. Наши операции в России сейчас сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — сообщила компания. В Eli Lilly подчеркнули, что прибыль от продаж в России будет направлена организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.

Ранее фармкомпания Bayer заявила, что приостановит рекламные кампании в России и не будет искать новых возможностей для бизнеса в стране. Американская Pfizer сообщила, что прекратит запланированные инвестиции с местными поставщиками, а доходы от продаж в России направит на гуманитарную помощь украинцам. Также компания прекратит набор новых пациентов для клинических испытаний и не будет проводить новые исследования. Обе компании заявили, что не планируют прекращать поставки лекарств в страну.

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка.

8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциями, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 4 марта назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной. В стране есть значительные запасы препаратов, писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Импортное медицинское оборудование и материалы подорожали на 20–70%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных