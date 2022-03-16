Eli Lilly объявила о приостановке экспорта лекарств в Россию
Американская фармкомпания Eli Lilly приостановит все инвестиции в Россию, рекламу, новые клинические испытания и экспорт препаратов в страну, говорится на сайте компании.
«Мы также приостановили все инвестиции, рекламные мероприятия и новые клинические испытания в России, а также экспорт в эту страну лекарств первой необходимости. Наши операции в России сейчас сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — сообщила компания. В Eli Lilly подчеркнули, что прибыль от продаж в России будет направлена организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.
Ранее фармкомпания Bayer заявила, что приостановит рекламные кампании в России и не будет искать новых возможностей для бизнеса в стране. Американская Pfizer сообщила, что прекратит запланированные инвестиции с местными поставщиками, а доходы от продаж в России направит на гуманитарную помощь украинцам. Также компания прекратит набор новых пациентов для клинических испытаний и не будет проводить новые исследования. Обе компании заявили, что не планируют прекращать поставки лекарств в страну.
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка.
8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциями, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 4 марта назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной. В стране есть значительные запасы препаратов, писали «РИА Новости».