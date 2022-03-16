Eli Lilly объявила о приостановке экспорта лекарств в Россию

«Мы также приостановили все инвестиции, рекламные мероприятия и новые клинические испытания в России, а также экспорт в эту страну лекарств первой необходимости. Наши операции в России сейчас сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — сообщила компания. В Eli Lilly подчеркнули, что прибыль от продаж в России будет направлена организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.