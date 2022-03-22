Axios заявил о влиянии антироссийских санкций на создание реактора в США

В CFS заявили, что диверсифицировали поставки ВТСП до ситуации между Россией и Украиной. Каллен добавила, что продолжающийся кризис ускоряет эту работу. «Это долгое время было в центре внимания компании, но, конечно, сейчас это стало более актуальным», — сказала она.