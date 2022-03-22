Axios заявил о влиянии антироссийских санкций на создание реактора в США
Санкции против России, введенные США за военную операцию в Донбассе и на Украине, могут привести к нарушению цепочек поставок для частной американской компании Commonwealth Fusion Systems (CFS), которая была основана в 2018 г. для создания компактной термоядерной электростанции, сообщает новостной сайт Axios.
Как поясняет издание, в основе разрабатываемого термоядерного реактора находятся «колоссально мощные» сверхпроводящие магниты, которые создаются с помощью высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Последние позволяют снизить потери при передаче электроэнергии, при этом занимают меньше места и не являются источниками тепла и электромагнитного излучения.
Поставщиком ВТСП для CFS является компания «Суперокс», базирующаяся в Москве. Пресс-секретарь CFS Кристен Каллен подтвердила факт сотрудничества с российским предприятием, но отказалась назвать долю поставленных им проводников в общем объеме. Также американская организация не стала отвечать на вопрос, прекратит ли закупки материалов из России на фоне санкций.
В CFS заявили, что диверсифицировали поставки ВТСП до ситуации между Россией и Украиной. Каллен добавила, что продолжающийся кризис ускоряет эту работу. «Это долгое время было в центре внимания компании, но, конечно, сейчас это стало более актуальным», — сказала она.
CFS была основана в 2018 г. как дочерняя организация Массачусетского технологического института. Компания собирается построить компактную термоядерную электростанцию SPARC. В декабре 2021 г. она получила финансирование на эти цели в $1,8 млрд.
Ядерный синтез должен обеспечить потребность в электроэнергии при нулевом уровне выбросов, поясняет Axios. Такая технология считается более безопасной, отмечает издание.