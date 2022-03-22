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Axios заявил о влиянии антироссийских санкций на создание реактора в США

Ведомости

Санкции против России, введенные США за военную операцию в Донбассе и на Украине, могут привести к нарушению цепочек поставок для частной американской компании Commonwealth Fusion Systems (CFS), которая была основана в 2018 г. для создания компактной термоядерной электростанции, сообщает новостной сайт Axios.

Как поясняет издание, в основе разрабатываемого термоядерного реактора находятся «колоссально мощные» сверхпроводящие магниты, которые создаются с помощью высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Последние позволяют снизить потери при передаче электроэнергии, при этом занимают меньше места и не являются источниками тепла и электромагнитного излучения.

Поставщиком ВТСП для CFS является компания «Суперокс», базирующаяся в Москве. Пресс-секретарь CFS Кристен Каллен подтвердила факт сотрудничества с российским предприятием, но отказалась назвать долю поставленных им проводников в общем объеме. Также американская организация не стала отвечать на вопрос, прекратит ли закупки материалов из России на фоне санкций.

В CFS заявили, что диверсифицировали поставки ВТСП до ситуации между Россией и Украиной. Каллен добавила, что продолжающийся кризис ускоряет эту работу. «Это долгое время было в центре внимания компании, но, конечно, сейчас это стало более актуальным», — сказала она.

CFS была основана в 2018 г. как дочерняя организация Массачусетского технологического института. Компания собирается построить компактную термоядерную электростанцию SPARC. В декабре 2021 г. она получила финансирование на эти цели в $1,8 млрд.

Ядерный синтез должен обеспечить потребность в электроэнергии при нулевом уровне выбросов, поясняет Axios. Такая технология считается более безопасной, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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