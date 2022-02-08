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Экономика

Путин счел отказ от углеводородов преждевременным

Ведомости

Отказываться от использования углеводородов еще рано, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию.

«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато: 20–30, а может и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, вся планета и, повторяю еще раз, быть здесь впереди», — сказал он, подчеркнув важность этого для экологического благополучия и качества жизни россиян.

Глава государства напомнил, что, по плану правительства, Россия должна достичь углеродной нейтральности к 2060 г. Кроме того, в ближайшие 30 лет объем чистой эмиссии парниковых газов в стране должен быть меньше, чем в Европейском союзе (ЕС), добавил он.

За счет перехода к «зеленым» источникам энергии негативное влияние российской промышленности и прочих отраслей должно снижаться, отметил Путин. По его словам, сейчас страна обладает одной из самых «чистых» генераций в мире — с низким углеродным следом.

Природные особенности России и ее научный потенциал позволяют развивать различные виды экологически чистой энергии, сказал президент. В качестве примера он привел управляемый термоядерный синтез, плазменные технологии, применение водорода в химической промышленности, металлургии и на транспорте. 

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что России следует готовиться к постепенному снижению объемов использования традиционных видов топлива — нефти, газа и угля — и повышать энергоэффективность. Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что правительство планирует работать по десяти направлениям. Среди них — ускорение технологической модернизации отраслей российской экономики, стимулирование компаний к модернизации перехода на «зеленые» технологии и сокращению выбросов, а также работа по достижению международного признания мер, основанных на технологических и природных преимуществах страны, включая поглощающую способность лесов. 

Ранее по теме: Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных