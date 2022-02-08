Путин счел отказ от углеводородов преждевременным

«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато: 20–30, а может и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, вся планета и, повторяю еще раз, быть здесь впереди», — сказал он, подчеркнув важность этого для экологического благополучия и качества жизни россиян.