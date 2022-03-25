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Производители продуктов попросили оставить логотипы Facebook и Instagram на упаковке

Ведомости

Производители продуктов попросили Генпрокуратуру подтвердить, могут ли они использовать логотипы заблокированных в России и признанных экстремистскими Facebook и Instagram на упаковке после того, как владеющая ими компания Meta была признана экстремистской и запрещена на территории России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение «Руспродсоюза» (включает «Мистраль трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.).

В ассоциации сообщили, что поставщики и ритейлеры стали обращать внимание на наличие на упаковке логотипов официальных групп в Facebook и Instagram или ссылок на эти группы. Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, говорится в обращении. Кроме того, отметили в «Руспродсоюзе», с начала 2022 г. упаковка из полимеров и картона подорожала на 65–95% и есть сложности с закупкой импортной упаковки.

21 марта Meta стала первой публичной компанией, которая была признана в России экстремистской и запрещена. Такое решение принял Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры после того, как компания временно разрешила украинским пользователям призывать к насилию в отношении российских солдат. Из-за этого еще c 14 марта в России заблокировали Instagram. Facebook заблокирован с 4 марта за цензуру российских госСМИ.

Как отметил источник «Коммерсанта» на рынке продуктовой розницы, решение суда наряду с отсутствием текста самого решения создает «серьезную правовую неопределенность», а участники товаропроводящей цепочки не понимают, можно ли печатать логотипы принадлежащих Meta социальных сетей на упаковке.

Зампред правления «Руспродоюза» Дмитрий Леонов заявил, что поставщики в будущем смогут обойтись без логотипов обеих соцсетей, но сейчас нужно без санкций по крайней мере выработать упаковку с этими символами, заказанную до решения суда. По его словам, в зоне риска находятся многочисленные категории продуктов питания, в том числе социально значимые товары первой необходимости.

Ранее по теме: Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных