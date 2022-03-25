Производители продуктов попросили оставить логотипы Facebook и Instagram на упаковке

В ассоциации сообщили, что поставщики и ритейлеры стали обращать внимание на наличие на упаковке логотипов официальных групп в Facebook и Instagram или ссылок на эти группы. Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, говорится в обращении. Кроме того, отметили в «Руспродсоюзе», с начала 2022 г. упаковка из полимеров и картона подорожала на 65–95% и есть сложности с закупкой импортной упаковки.