«Коммерсантъ»: «Новатэк» продолжит строительство первой линии завода «Арктик СПГ 2»
Отмечается, что в «Новатэке» рассчитывают отбуксировать первую плавучую платформу из Мурманска в акваторию Обской губы до конца августа.
Накануне глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что готовность первой линии составляет 98%. Французской компании принадлежит порядка 19,4% акций «Новатэка».
«Арктик СПГ 2» — проект «Новатэка» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе.
Изначально планировалось, что завод будет включать в себя три технологические линии мощностью 6,6 млн т в год каждая, которые будут находиться на платформах в акватории Обской губы. На конец 2021 г. готовность проекта оценивалась в 59%, готовность первой линии — в 78%.
Запуск первой очереди «Арктик СПГ 2» запланирован на 2023 г., второй — в 2024, третьей — в 2026 г. Стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд, «Новатэку» в нем принадлежит 60%. Остальным акционерам, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Japan Arctic LNG, принадлежит по 10%.