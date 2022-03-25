«Коммерсантъ»: «Новатэк» продолжит строительство первой линии завода «Арктик СПГ 2»

Изначально планировалось, что завод будет включать в себя три технологические линии мощностью 6,6 млн т в год каждая, которые будут находиться на платформах в акватории Обской губы. На конец 2021 г. готовность проекта оценивалась в 59%, готовность первой линии — в 78%.