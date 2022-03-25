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«Коммерсантъ»: «Новатэк» продолжит строительство первой линии завода «Арктик СПГ 2»

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«Новатэк» продолжит строительство первой очереди по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», работы по остальным перспективным проектам компании будут приостановлены. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что в «Новатэке» рассчитывают отбуксировать первую плавучую платформу из Мурманска в акваторию Обской губы до конца августа.

Накануне глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что готовность первой линии составляет 98%. Французской компании принадлежит порядка 19,4% акций «Новатэка».

«Арктик СПГ 2» — проект «Новатэка» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе.

Изначально планировалось, что завод будет включать в себя три технологические линии мощностью 6,6 млн т в год каждая, которые будут находиться на платформах в акватории Обской губы. На конец 2021 г. готовность проекта оценивалась в 59%, готовность первой линии — в 78%.

Запуск первой очереди «Арктик СПГ 2» запланирован на 2023 г., второй — в 2024, третьей — в 2026 г. Стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд, «Новатэку» в нем принадлежит 60%. Остальным акционерам, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Japan Arctic LNG, принадлежит по 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных