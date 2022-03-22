Total решила отказаться от закупки российской нефти и нефтепродуктов
Французская нефтегазовая компания Total Energies в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, говорится в заявлении компании. Total намерена полностью отказаться от закупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее окончания 2022 г., после истечения срочных контрактов.
«Эти срочные контракты в основном охватывают поставки для нефтеперерабатывающего завода Leuna в Восточной Германии, который обслуживается трубопроводом «Дружба» из России», — следует из заявления.
При этом отказ от поставок не коснется природного газа. «Total Energies продолжает поставлять в Европу сжиженный природный газ с завода «Ямал СПГ» в рамках долгосрочных контрактов, которые она должна выполнять до тех пор, пока правительства Европы считают, что российский газ нужен», — отмечается в заявлении. «В отличие от нефти, очевидно, что возможности Европы по транспортировке газа затрудняют воздержание от импорта российского газа в ближайшие два-три года без ущерба для энергоснабжения континента», — подчеркнули там.
Помимо этого Total приняла решение не продолжать инвестиции в существующие и новые проекты.
Total принадлежит 19,4% «Новатэка», 20% акций «Ямал СПГ», который производит сверхочищенное топливо, и 10% в «Тернефтегазе». Ей принадлежит 10% «Арктик СПГ - 2» (проект в процессе строительства), доли в Харьягинском нефтяном и Термокарстовом газоконденсатном месторождениях. В компании подчеркнули, что Total не управляет ни нефтегазовыми месторождениями, ни заводами по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России.
При этом в Total считают, что действующие российские и европейские законы не позволят найти зарубежного покупателя на доли французской компании в российских нефтегазовых проектах, поэтому выход из акционерного капитала пока не рассматривается.
«Нынешние европейские санкции и российские законы, контролирующие иностранные инвестиции в России, не позволят Total Energies найти нероссийского покупателя для своих миноритарных долей в России. Отказ от этих интересов обогатил бы российских инвесторов, что противоречит цели санкций. Кроме того, отказ от этих миноритарных долей, принадлежащих Total Energies, не окажет влияния на деятельность и доходы компаний, поскольку эти компании имеют собственных сотрудников и управляются автономно», — отмечается в заявлении.
По состоянию на 24 февраля 2022 г. у Total в российских компаниях было только 11 прикомандированных сотрудников, из них три прикомандированных иностранца находятся в России на сегодняшний день, следует из заявления.
На Россию приходится около 5% ($29,1 млрд) всего денежного потока Total Energies, сообщало ранее агентство Bloomberg. Компания также получает дивиденды в размере около $500 млн от «Новатэка». По данным агентства, компания может потерять 14% всех поставок СПГ в случае разрыва отношений с Россией.