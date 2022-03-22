Total решила отказаться от закупки российской нефти и нефтепродуктов

При этом отказ от поставок не коснется природного газа. «Total Energies продолжает поставлять в Европу сжиженный природный газ с завода «Ямал СПГ» в рамках долгосрочных контрактов, которые она должна выполнять до тех пор, пока правительства Европы считают, что российский газ нужен», — отмечается в заявлении. «В отличие от нефти, очевидно, что возможности Европы по транспортировке газа затрудняют воздержание от импорта российского газа в ближайшие два-три года без ущерба для энергоснабжения континента», — подчеркнули там.