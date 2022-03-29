Бизнес-омбудсмен Титов предложил вдвое увеличить порог выручки для отнесения предприятий к МСП

В условиях западных санкций и девальвации рубля правительство приняло ряд мер поддержки МСП. Так, для таких предприятий с 10 марта и до конца года действует мораторий на плановые проверки. До 30 сентября они также могут обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредиту или уменьшением их размера. Эта мера распространяется на заемщиков, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 г., максимальный срок кредитных каникул составляет 6 месяцев.