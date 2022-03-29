Бизнес-омбудсмен Титов предложил вдвое увеличить порог выручки для отнесения предприятий к МСП
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству поднять вдвое предельные значения годовой выручки, при которых предприятие признается субъектом малого или среднего предпринимательства (МСП). Письмо с таким предложением направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
В частности, предполагается увеличение порога выручки для микропредприятий до 240 млн руб. в год, для малых предприятий — до 1,6 млрд руб., для средних предприятий — до 4 млрд руб. В дальнейшем эти значения должны корректироваться каждый год исходя из фактической инфляции. Отмечается, что предложение разработано по итогам обсуждения с представителями бизнеса.
Отнесение предприятия к числу МСП (и включение в соответствующий федеральный реестр) позволяет ему рассчитывать на разнообразные преимущества, включая пониженные тарифы по страховым взносам и льготные кредиты, использовать специальные регуляторные условия и участвовать в специальных программах господдержки.
Последний раз предельные пороги выручки для МСП устанавливались в 2015 г. С тех пор накопленная инфляция в России превысила 50%, а с учетом новых западных санкций станет еще выше, отметил Титов.
Он пояснил, что многие предприятия перестают относиться к МСП не из-за физического увеличения масштабов их деятельности, а из-за роста цен на их товары и услуги из-за инфляции. «В условиях нарастающего санкционного давления именно МСП является тем звеном экономики, которое может быстро восполнить товарные и технологические разрывы, возникшие в связи с нарушением привычных цепочек и связей. Однако, чтобы не ослабить систему господдержки, крайне важно, не откладывая, повысить для них предельные значения выручки», — добавил бизнес-омбудсмен.
В условиях западных санкций и девальвации рубля правительство приняло ряд мер поддержки МСП. Так, для таких предприятий с 10 марта и до конца года действует мораторий на плановые проверки. До 30 сентября они также могут обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредиту или уменьшением их размера. Эта мера распространяется на заемщиков, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 г., максимальный срок кредитных каникул составляет 6 месяцев.