Власти Польши заморозили активы «Северстали»

Ранее польские власти заявили о планах конфисковать российское имущество в стране, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Однако Конституция Польши не позволяет этого сделать, потому что в ней закреплено право на собственность. В связи с этим власти страны подготовили проект поправок в Конституцию, которые изменят положение о собственности.