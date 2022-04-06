Власти Польши заморозили активы «Северстали»
Польские власти заморозили активы российских бизнесменов, которые попали под санкции ЕС, на сумму около $33 млн. Самой крупной компанией, чьи активы были заморожены, стала «Северсталь», сообщил замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик.
«Польша выполнила санкции Европейского союза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь", — заявил Вонсик (цитата по ТАСС). По его словам, всего Варшава заморозила имущество россиян на сумму около 140 млн злотых, или $33 млн.
Ранее польские власти заявили о планах конфисковать российское имущество в стране, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Однако Конституция Польши не позволяет этого сделать, потому что в ней закреплено право на собственность. В связи с этим власти страны подготовили проект поправок в Конституцию, которые изменят положение о собственности.
Ранее ЕС внес основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова в санкционный список. Европейские компании и трейдеры стали отказываться от продукции компании, поэтому в начале марта «Северсталь» прекратила поставки в ЕС. В середине марта компания просрочила выплату купонного дохода по своим еврооблигациям, потому что американский Citibank заморозил платеж. Речь идет о выпуске евробондов на $800 млн со ставкой 3,15% и сроком погашения в 2024 г. Компания сделала платеж 16 марта, средства должны были поступить до 23 марта, однако банк их заморозил.
Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны Запада заморозили резервы ЦБ, запретили импорт в России части товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций в связи с публикацией видео из украинской Бучи. Они якобы доказывают причастность российских военных к убийствам мирных жителей. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видео провокацией.