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Бизнес

Власти Польши заморозили активы «Северстали»

Ведомости

Польские власти заморозили активы российских бизнесменов, которые попали под санкции ЕС, на сумму около $33 млн. Самой крупной компанией, чьи активы были заморожены, стала «Северсталь», сообщил замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик.

«Польша выполнила санкции Европейского союза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь", — заявил Вонсик (цитата по ТАСС). По его словам, всего Варшава заморозила имущество россиян на сумму около 140 млн злотых, или $33 млн.

Ранее польские власти заявили о планах конфисковать российское имущество в стране, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Однако Конституция Польши не позволяет этого сделать, потому что в ней закреплено право на собственность. В связи с этим власти страны подготовили проект поправок в Конституцию, которые изменят положение о собственности.

Ранее ЕС внес основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова в санкционный список. Европейские компании и трейдеры стали отказываться от продукции компании, поэтому в начале марта «Северсталь» прекратила поставки в ЕС. В середине марта компания просрочила выплату купонного дохода по своим еврооблигациям, потому что американский Citibank заморозил платеж. Речь идет о выпуске евробондов на $800 млн со ставкой 3,15% и сроком погашения в 2024 г. Компания сделала платеж 16 марта, средства должны были поступить до 23 марта, однако банк их заморозил.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны Запада заморозили резервы ЦБ, запретили импорт в России части товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций в связи с публикацией видео из украинской Бучи. Они якобы доказывают причастность российских военных к убийствам мирных жителей. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видео провокацией.

Ранее по теме: «Северсталь» просрочила выплату по евробондам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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