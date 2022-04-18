Авиаторы пожаловались на сложности с обработкой полей из-за требований Генштаба к трекерам
Малые авиаторы попросили Росавиацию, администрацию президента, Минобороны и Минсельхоз предотвратить срыв авиаработ по опрыскиванию полей, химической прополке от сорняков и защите от насекомых на юге России. Об этом говорится в письме Ассоциации авиаработ в адрес управделами президента России, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Отмечается, что 24 марта начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев уведомил Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию о том, что в связи с решением Генштаба авиационно-химические работы в Южном федеральном округе (ЮФО) можно выполнять только на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2, «допущенных к выполнению полетов в районе проведения специальной военной операции». Это требование и вызвало претензии авиаторов. В Ассоциации авиаработ ограничения назвали «разрушительными для сельского хозяйства и авиации».
Глава объединения Вадим Цыганаш сообщил изданию, что в результате невозможно будет выполнить 60–70% работ по распылению гербицидов на площади до 2,5 млн га — это около половины обрабатываемых в ЮФО земель. По оценке ассоциации, из-за отсутствия обработки урожайность снизится на 15–30%, а при высокой влажности и дождях — до 50–60% из-за невозможности использования наземной техники. При этом привлечение Ан-2 и Ми-2 обойдется фермерам в 2–2,5 раза дороже, чем использование сверхлегких воздушных судов.
По данным приволжского и южного территориальных управлений Росавиации, для проведения авиахимработ сертифицированы всего 126 самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2, остальные — это 143 сверхлегких самолета. Как отмечает Цыганаш, к середине апреля Генштаб допустил к работам лишь 22 Ан-2 и 3 Ми-2. Росавиация на прошлой неделе предложила допустить и сверхлегкие суда, но потребовала снизить разрешенную высоту до 50 м и «оперативно предоставлять при необходимости опознавания органам ПВО требуемую информацию».
Авиаторы также рассказали, что их обязали устанавливать авиационный трекер, совместимый с государственной системой экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС. Этот прибор должен обеспечивать передачу данных по сетям GSM и спутниковому Iridium раз в 10 секунд. Данные должны подаваться через личный кабинет в системе «Каскад», оператор которой — альянс «Аэрохимфлот», на Ан-2 которой уже установлены трекеры и с «лоббистскими усилиями» которой недопущенные авиаторы связали ограничения.
Датчик стоит от 50 000 до 65 000 руб., с установкой — около 100 000 руб. Глава «Авиахим-Юг» Петр Прихидько считает, что это «непосильные траты», не считая $2 за час обслуживания. «Ан-2 не могут конкурировать по цене обработки 1 га с малообъемной техникой, и единственный способ навязать услуги — это отсечение других игроков», — сказал он. По словам Прихидько, цена обработки 1 га на сверхлегком судне на 100 руб. меньше, чем у Ан-2.
Помимо этого, при попытке установить требуемые трекеры эксплуатанты столкнулись с дефицитом, пишет газета. Ближайшие даты установки доступны только в июне, сообщили в аэродромном комплексе «Аэромакс» в Ростовской области. Руководитель комплекса Максим Меркулов уточнил, что работа легких СП-30 и «Бекасов» обходится заказчику в 200–300 руб. за 1 га, Ан-2 — более чем в 2800 руб. В сверхлегких самолетах в основном используются бортовые навигационные контроллеры «АвтоГРАФ» Первой навигационной компании, которые передают данные на сервер с частотой 3 секунды. Однако Росавиация, Минобороны и Минсельхоз не реагируют на предложения авиаторов по передаче кодов с трекера, заявил Меркулов.
Глава «Аэрохимфлота» Клим Галиуллин утверждает, что Минобороны устанавливает требования к трекерам из соображений безопасности и «лоббизма быть не может». Ведомство потребовало установить именно спутниковые трекеры, поскольку они обеспечивают 100% покрытия, тогда как у трекеров с передачей данных по GSM-каналам покрытие зависит от вышек связи, пояснил он. На радаре ПВО сверхлегкое судно может быть спутано с вражеским беспилотником. Галиуллин также опроверг информацию о дефиците датчиков. По его сведениям, в альянс с заявкой по установке никто не обращался. Он считает, что небольшие эксплуатанты попытались «схитрить» и обойтись без трекеров или приобрести одно устройство на десять бортов, но у приборов есть идентификатор IMEI, что не понравилось тем, кто хотел сэкономить.
С конца февраля ни один фермер не сообщал о возможных проблемах с авиаработами, рассказал замминистра сельского хозяйства Ростовской области Дмитрий Репка. Он заявил, что в области «не видят проблемы с обработкой наземными способами»: невозможно обработать «с земли» исключительно рис.
При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предупреждает, что наземная техника не справится в борьбе с летающими вредителями, такими как мотыльки и саранча, к тому же производительность и эффективность наземного транспорта в химработах во многом ниже. В союзе знают о проблеме, но надеются, что власти смогут урегулировать ситуацию с допусками до середины мая, когда начнется основной этап обработки кукурузы и зерновых.