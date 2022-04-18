Авиаторы пожаловались на сложности с обработкой полей из-за требований Генштаба к трекерам

Глава «Аэрохимфлота» Клим Галиуллин утверждает, что Минобороны устанавливает требования к трекерам из соображений безопасности и «лоббизма быть не может». Ведомство потребовало установить именно спутниковые трекеры, поскольку они обеспечивают 100% покрытия, тогда как у трекеров с передачей данных по GSM-каналам покрытие зависит от вышек связи, пояснил он. На радаре ПВО сверхлегкое судно может быть спутано с вражеским беспилотником. Галиуллин также опроверг информацию о дефиците датчиков. По его сведениям, в альянс с заявкой по установке никто не обращался. Он считает, что небольшие эксплуатанты попытались «схитрить» и обойтись без трекеров или приобрести одно устройство на десять бортов, но у приборов есть идентификатор IMEI, что не понравилось тем, кто хотел сэкономить.