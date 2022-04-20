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Бизнес

Титов попросил снять ковидные ограничения с концертов и изменить порядок их отмены

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой снять ковидные ограничения на проведение концертов и продлить сроки отмены, замены или переноса мероприятий до 1 сентября 2022 г.

Как указано в обращении Титова (копия есть в распоряжении «Ведомостей»), ни одна из компаний - организаторов концертов не смогла сгенерировать прибыль в последнее время. Причиной тому послужили действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом и отказ некоторых иностранных артистов от концертов в России после начала спецоперации на Украине.

В обращении Титов напоминает, что в стране до сих пор действует правило на ношение масок и существует риск привлечения к административной ответственности для организаций в виде приостановки деятельности при нарушении санитарных требований. В некоторых субъектах запрещены танцевальные зоны и сохранены ограничения по заполняемости – например, в Краснодарском крае, Новосибирской области и Санкт-Петербурге.

Из-за санкционного давления на Россию также произошла «массовая отмена» мероприятий, но на сложившуюся ситуацию не распространяются правила отмены, замены или переноса, утвержденные постановлением правительства, отмечает в своем обращении Титов. Часть иностранных артистов отказались от участия в фестивалях в России, участие других артистов было усложнено введением валютных ограничений, а также повышением затрат на оплату из-за расчетов в валюте.

«Все это приводит к ситуации, когда потребители уже сейчас отказываются от приобретенных билетов и требуют возврата денежных средств, в том числе на смешанные концерты и фестивали с участием российских и зарубежных артистов. В дальнейшем прогнозируется рост числа таких требований», – сообщил Титов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных