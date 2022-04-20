Титов попросил снять ковидные ограничения с концертов и изменить порядок их отмены
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой снять ковидные ограничения на проведение концертов и продлить сроки отмены, замены или переноса мероприятий до 1 сентября 2022 г.
Как указано в обращении Титова (копия есть в распоряжении «Ведомостей»), ни одна из компаний - организаторов концертов не смогла сгенерировать прибыль в последнее время. Причиной тому послужили действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом и отказ некоторых иностранных артистов от концертов в России после начала спецоперации на Украине.
В обращении Титов напоминает, что в стране до сих пор действует правило на ношение масок и существует риск привлечения к административной ответственности для организаций в виде приостановки деятельности при нарушении санитарных требований. В некоторых субъектах запрещены танцевальные зоны и сохранены ограничения по заполняемости – например, в Краснодарском крае, Новосибирской области и Санкт-Петербурге.
Из-за санкционного давления на Россию также произошла «массовая отмена» мероприятий, но на сложившуюся ситуацию не распространяются правила отмены, замены или переноса, утвержденные постановлением правительства, отмечает в своем обращении Титов. Часть иностранных артистов отказались от участия в фестивалях в России, участие других артистов было усложнено введением валютных ограничений, а также повышением затрат на оплату из-за расчетов в валюте.
«Все это приводит к ситуации, когда потребители уже сейчас отказываются от приобретенных билетов и требуют возврата денежных средств, в том числе на смешанные концерты и фестивали с участием российских и зарубежных артистов. В дальнейшем прогнозируется рост числа таких требований», – сообщил Титов.