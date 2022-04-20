Титов попросил снять ковидные ограничения с концертов и изменить порядок их отмены

Как указано в обращении Титова (копия есть в распоряжении «Ведомостей»), ни одна из компаний - организаторов концертов не смогла сгенерировать прибыль в последнее время. Причиной тому послужили действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом и отказ некоторых иностранных артистов от концертов в России после начала спецоперации на Украине.