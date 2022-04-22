В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в письме. В документе Матвейчев пояснил, что в России есть меры поддержки малого бизнеса, который продает продукты питания, однако работа продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологичной еды», либо носит ограниченный и локальный характер.