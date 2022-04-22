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В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье

Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков, сообщил RT со ссылкой на копию письма Матвейчева министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в письме. В документе Матвейчев пояснил, что в России есть меры поддержки малого бизнеса, который продает продукты питания, однако работа продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологичной еды», либо носит ограниченный и локальный характер.

Депутат заявил, что ограничение работы гипермаркетов могло бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельском хозяйстве и смежных областях. По мнению Матвейчева, россияне пойдут в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что поможет их созданию и развитию и простимулирует развитие подсобных фермерских хозяйств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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