В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков, сообщил RT со ссылкой на копию письма Матвейчева министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в письме. В документе Матвейчев пояснил, что в России есть меры поддержки малого бизнеса, который продает продукты питания, однако работа продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологичной еды», либо носит ограниченный и локальный характер.
Депутат заявил, что ограничение работы гипермаркетов могло бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельском хозяйстве и смежных областях. По мнению Матвейчева, россияне пойдут в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что поможет их созданию и развитию и простимулирует развитие подсобных фермерских хозяйств.