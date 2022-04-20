Недельная инфляция в России замедлилась до 0,2%
За неделю c 9 по 15 апреля 2022 г. инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее, следует из данных Росстата. С начала года цены выросли на 11,05%.
По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 17,62%, продовольственные товары подорожали на 19,53% год к году, непродовольственные – на 20,74%, цены на услуги — на 9,9%.
Основной вклад в снижение темпов роста цен в недельном выражении внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (-0,01% после 0,51%), которая образовалась за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». По данным Минэка, на продовольственные товары рост цен замедлился (до 0,5% после 0,9% неделей ранее) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию и замедления роста цен на другие продукты питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен также снизились до 0,07% после роста на 0,56%.
По данным Росстата, за неделю выросли цены на маргарин – на 2,6%, шоколадные конфеты – на 1,7%, чай черный – на 1,6%, молоко – на 1,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,3%, печенье – на 1,2%, соль, пшено – на 1,1%, консервы овощные для детского питания – на 1%, масло сливочное, сметану, крупу гречневую – на 0,9%. Цены на мясо кур в среднем по стране увеличились на 0,9%, масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,8%, рис – на 2%.
При этом цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%. Кроме того, подешевела плодоовощная продукция – на 0,9%, в том числе помидоры – на 5,6%, капуста белокочанная – на 4%, бананы – на 2,3%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,8%, яблоки – на 2%, лук репчатый – на 1,8%, огурцы – на 1,3%, картофель – на 1,1%, морковь – на 0,5%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали прокладки гигиенические, мыло туалетное – на 2,4%, сухие корма для домашних животных – на 2,2%, пасты зубные – на 1,9%, мыло хозяйственное – на 1,8%, бумага туалетная – на 1,6%. Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на шампуни – на 1,2%, майки, футболки мужские – на 1%, кроссовки для детей – на 0,3%, носки мужские – на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых, колготки женские, футболки детские – на 0,1%.
Цены на смартфоны снизились на 2,7%, телевизоры – на 2,1%, электропылесосы – на 2%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 0,5%, доски обрезные – на 0,2%.
Цены на бензин автомобильный за отчетный период снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.
18 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что потребительский спрос в России пришел в норму после ажиотажа, возникшего на фоне усиления западных санкций, в то время как запасы товаров в магазинах восстанавливаются. В марте 2022 г. инфляция в России выросла в 7 раз с февральских значений, с 1,17 до 7,61%, — это новой рекорд месячной инфляции с января 1999 г.
По итогам 2022 г. уровень инфляции составит 20%, следует из результатов макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 г. ожидается стабилизация роста цен, инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%, при этом цель по инфляции по прежнему находится на уровне 4%. 11 апреля Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4% в 2024 г.
13 апреля во время выступления в Совфеде председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам года может ускориться до 17-20%.