Недельная инфляция в России замедлилась до 0,2%

При этом цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%. Кроме того, подешевела плодоовощная продукция – на 0,9%, в том числе помидоры – на 5,6%, капуста белокочанная – на 4%, бананы – на 2,3%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,8%, яблоки – на 2%, лук репчатый – на 1,8%, огурцы – на 1,3%, картофель – на 1,1%, морковь – на 0,5%.